هنا رابط نتائج الثانوية العامة 2022 قطر الدور الأول عبر بوابة خدمات موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية

تصدرت نتائج الثانوية العامة 2022 قطر قائمة عمليات البحث لآلاف الطلاب وأولياء أمور الطلاب لنتائج الصف الثاني عشر للفصل الدراسي الثاني 2022 في قطر خلال الفترة الحالية ، بعد أن أنهى الطلاب أداء المدرسة الثانوية القطرية. امتحانات 2022 وبدء أعمال التصحيح لأوراق الامتحانات خلال الفترة الماضية تمهيدًا لاعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر ، خاصة بعد إعلان الوزارة عن نتائج امتحانات الشهادة الثانوية ، الجولة الأولى 2022-2021 ، ستظهر قريبًا على الموقع.

نتائج الثانوية العامة 2022 قطر

قال إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم العالي ، إن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2022 قطر الجولة الأولى لطلبة الصف الثاني عشر الفصل الدراسي الثاني 2022 والفصل الثاني 2021-2022 هو. يرجح أن يكون نهاية الأسبوع الجاري ، ما يعني أن ظهوره سيكون يوم الأربعاء أو الخميس 16 يونيو 2022.

من ناحية أخرى ، قال مسؤول بوزارة التعليم والتعليم العالي القطرية لمواقع قطرية محلية ، إن نتائج التعليم الثانوي العام 2022 قطر لطلاب الصف الثاني عشر ، الفصل الدراسي الثاني 2022 ، ستعلن خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو الجاري.

معدل النجاح في الثانوية العامة قطر 2022

وبخصوص نسبة النجاح في نتائج الثانوية العامة قطر 2022 لطلبة الصف الثاني عشر ، الفصل الدراسي الثاني 2022 ، الدور الأول ، توقع وكيل وزارة التربية والتعليم العالي نسبة نجاح أعلى هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة.

وعزا النعيمي توقعه بمعدلات نجاح عالية لنتائج المدارس الثانوية في قطر 2022 إلى عدة أسباب أبرزها نجاح الدولة في مواجهة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم خلال العامين الماضيين.

موعد نشر نتائج الثانوية العامة 2022 قطر

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي القطرية ، أن إعلان نتائج شهادة الثانوية العامة ، الدور الأول ، للعام الدراسي 2021-2022 ، سيكون ظهر الاثنين المقبل ، الموافق 20/6/2022.

قامت وزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر بتفعيل الرابط للاستعلام عن نتيجة شهادة الثانوية العامة القطرية 2022 برقم مقعد كل طالب أو تاريخ ميلاده ، بالإضافة إلى رقم هوية الطالب.

طلابنا،

يسعدنا أن نلاحظ أن إعلان نتائج شهادة الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي 2021-2022 سيكون ظهر يوم الاثنين المقبل 20/6/2022.

مع أطيب التمنيات بالنجاح والتميز. pic.twitter.com/6ij3rnJAbm – وزارة التربية والتعليم العالي (Qatar_Edu) 17 يونيو 2022

رابط إلى موقع وزارة التربية والتعليم القطرية لنتائج الامتحانات 2022

في هذا التقرير سنعرض لكم رابط الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العالي في قطر لنتائج امتحانات 2022. من أجل استخراج نتائج الجولة الأولى من خلال الأسطر التالية: –

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم ودولة التعليم العالي.

اختر نتيجة الثانوية العامة من الواجهة.

أدخل رقم مقعد الطالب.

انقر فوق أيقونة عرض النتيجة.

ستظهر درجاتك بالتفصيل في جميع المواد.

وبذلك تكون قد حصلت على نتيجة الثانوية العامة قطر 2022 الدور الأول.

أنهى طلاب الصف العاشر والحادي عشر امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونجحوا في اجتياز الاختبارات النهائية.

بينما يقوم طلاب الصف الثاني عشر بإكمال الفصل الثاني قطر 2022 ، المادة الاختيارية يوم الخميس.

تبدأ عملية تصحيح الامتحانات في البداية فور الانتهاء من كل مادة.

ليتم اعتماده والإعلان عنه رسميًا من خلال موقع بوابة الخدمات العامة التابع لوزارة التعليم والتعليم العالي.