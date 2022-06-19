“هنا” رابط نتيجة شهادة الأساس 2022 وزارة التربية والتعليم السودانية هنا خطوات الاستعلام الإلكتروني

رابط نتيجة الشهادة السودانية 2022 ، أصبح الآن موضوع بحث مكثف من قبل الطلاب الذين أجروا الاختبارات ، ابتداءً من 22 مايو وتستمر حتى 30 مايو ، وينتظر الآن أكثر من 200 ألف طالب رفع النتائج عبر شهادة التأسيس المحدثة ، من قبل الوزارة. الاتصالات والتكنولوجيا. المعلومات ومن خلال موقع العرب اليوم سنزودكم برابط الاستعلام الالكتروني والتاريخ التقريبي لاعلان النتائج وطريقة استخلاص النتيجة الكترونيا بعد ان قدمت وزارة التربية والتعليم السودانية موقعا على شبكة الانترنت لعرضها. النتائج.

الشهادة الأساسية 2022 رابط النتيجة

اذهب إلى موقع وزارة التربية والتعليم السودانية moe.gov.sd.

النقر على أيقونة النتائج من الصفحة الرئيسية.

تسجيل بيانات الطالب “الاسم ، رقم المقعد”.

انقر فوق بحث للإعلان عن تفاصيل النتيجة.

نتيجة الشهادة الأساسية 2022

تعتبر شهادة التأسيس من أهم الشهادات التي تحدد مصير الطالب ، حيث تحدد ما إذا كان الطالب سيذهب إليّ المدرسة الثانوية أو المدرسة الثانوية الفنية ، لذلك يحرص أولياء أمور الطلاب على توفير أقصى درجات الراحة لأبنائهم حتى ينجحوا بامتياز في الالتحاق بالتعليم الثانوي العام. يتم الإعلان عن نتيجة شهادة التأسيس كل عام من خلال مؤتمر لوزير التربية والتعليم ، يتم فيه إعلان تفاصيل النتيجة من نسبة النجاح العامة وأسماء الطلاب الأوائل.

تاريخ إعلان النتيجة

سنتابع معكم على موقع الوزارة على الفيس بوك ، وبمجرد إعلان موعد النتيجة سنضعها داخل المقال

رابط نتيجة شهادة التأسيس السودان دور مايو

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية ، أن عدد طلاب المرحلة الأساسية المتوسطة وصل إلى 237 ألفاً ، توزعوا على 1221 مركزاً وقاعة امتحانات مجهزة ومعقمة داخل ولاية الخرطوم العاصمة ، وكذلك 16 قاعة خارج السودان ، وذلك لضمان توافر عوامل الأمان للطلاب والوقاية من تفشي وباء كورونا المستجد في حال تفشي الوباء. يوجد عدد كبير في قاعات الامتحانات.

موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

يتم الآن تجهيز الموقع ليكون جاهزا لدخول الطلاب إليه ، وتعمل الجهات الفنية على تقوية الموقع حتى يتمكن من تحمل الضغط الكبير المتوقع من الطلاب وأولياء أمورهم. في الوقت الحالي ، يسعدنا من خلال موقع ثقافني مساعدة الطلاب في الاستفسار عن النتائج.

رابط نتيجة الشهادة الأساسية السودانية 2022

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة عدم حمل المدرسين الذين يقومون بالتأشير أي هاتف محمول في مراكز التأشير.

صرح مدير إدارة الإعلام التربوي والعلاقات العامة أنه سيتم تقديم حوافز مجزية ومجزية للمعلمين الذين يقومون بإجراء التصحيحات.

الحرص على توفير الأجواء المناسبة في مراكز الإصلاح وتقديم أفضل الخدمات للمعلمين.