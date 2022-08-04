هنا .. رَابِطْ نتائج القبول الموحد للطالبات 1443 والطلاب النتائج النهائية لقبول الجامعات

توضح منصة القبول الإلكتروني الموحدة للطلاب والطالبات 1444 نتائج القبول الإلكتروني بالجامعات، خاصة بعد أن أوضحت لجنة الإشراف على القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية وغيرها أنه اليوم الخميس 4 أغسطس 2022 سيتم الإعلان عن نتائج قبول الطالبات إلكترونياً عبر المنصة وكذلك للطلبة، وذلك للطلبة المرشحين للعام الدراسي 1444 هـ، وبالتالي من خلال رَابِطْ نتائج القبول الموحد للطالبات. وكذلك رَابِطْ نتائج القبول الموحد للطلاب يمكن التعرف على النتائج بسهُولة.

نتائج القبول الجامعي الموحدة

من خلال البوابة الإلكترونية للقبول الإلكتروني الموحد للطالبات، وكذلك البوابة الإلكترونية للقبول الإلكتروني الموحد للطالبات، تُعرف نتائج القبول فِيْ الجامعات التالية

نتيجة القبول بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

نتائج القبول بجامعة الملك سعود

نتائج القبول بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

نتائج قبول جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية

نتائج قبول جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.

نتيجة القبول بجامعة شقراء

نتيجة القبول بجامعة المجمعة

نتائج قبول الكلية التقنية بالرياض

نتائج القبول بجامعة طيبة

نتائج القبول بجامعة جازان

كَمْا يتم تأكيد الدخول من خلال بوابتي الطلاب والطالبات يوم 7 أغسطس 2022 الموافق 9 محرم 1444 الساعة الثانية عشر ظهراً.

📍 للطلاب

يهنئ عميد القبول والتسجيل المرشحين فِيْ الاختيار الأول للقبول #جامعة الملك سعود

وتذكر أن الخميس 1444/1/6 هـ هُو آخر مَوعِد للموافقة على الترشيح فِيْ بوابة القبول الموحد يوم الخميس الموافق 1444/06/1 هـ، مع مراعاة عدم مطالبة جميع المتقدمين المقبولين بإرسال أي مستند إلى العميد للقبول الكامل. – عميد القبول والتسجيل (ksu_dar) 1 أغسطس 2022

رَابِطْ نتائج القبول الموحد للطالبات 1444

يمكنك الآن التعرف بسهُولة على نتائج القبول الموحد للطالبات باتباع الخطوات التالية

أدخل ارتباط النتائج المجمعة لقبول الطالبات 1444 واتبع الخطوات.

ثم سجل الدخول لترى النتائج.

وتعني العبارة أن التسجيل سنوي، أي أن طلب القبول فِيْ الجامعة يكون مرة واحدة فقط فِيْ بداية العام الدراسي، وبالتالي لا توجد فترة قبول مع الفصل الدراسي الثاني، على عكس الكليات التكنولوجية التي تم قبولها خلال العام الدراسي. الفصل الثاني بالإضافة إلى أن عملية التقديم المسبق لا تؤثر على القبول بل يجب أن يكون التقديم ضمن المدة المحددة والأولوية فِيْ العرض تكون حسب النسبة المركبة أو ما يعادلها.

رَابِطْ نتائج القبول الموحد للطلاب

كَمْا تعرف على نتائج القبول الموحد لطلاب 1444 جامعة سعودية باتباع الخطوات الموضحة

أدخل ارتباط نتائج القبول للطلاب. والرصد

تسجيل الدخول وشاهد النتائج.

📍 حول # قبول_إلكتروني_الموحّد للمدارس الفنية بالرياض للبنين 🙍🏻‍♂️ 🔻 فِيْ حال ظهُور شيء كهذا لك فهذا يعني أنك لم يتم قبولك فِيْ أمنيتك الأولى، وسيكون العرض النهائي على جميع التمنيات يوم الخميس بإذن الله أولاد وبنات. الرجال هنا 🙍🏻‍♂️ https//t.co/XnOP5YcG4X الفتيات هنا 🙎🏻‍♀️https//t.co/HtRScdHYzh pic.twitter.com/TcV61io7n5 – الكلية التقنية أبريل 💻 (@ abr20k) 1 أغسطس 2022

كَمْا أشارت اللجنة المختصة بالطلبة ومن تم قبولهم إلى ضرورة تأكيد القبو بالدخول إلى منصة القبول الموحدة قبل انتهاء المدة المحددة، والجدير بالذكر أن الطالبات والطالبات اللواتي لم يؤكدن قبولهن ضمن المدة المحددة. سوف يستبعد المصطلح.