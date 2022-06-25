هنا رَابِطْ نتيجة الدبلومات الفنية 2022 لجميع المحافظات نظام 3 و 5 سنوات زراعي وتجاري فندقي

رَابِطْ نتيجة الدبلومات الفنية 2022 هُو أحد الموضوعات التي يبحث عنها عدد كبير من طلاب الدبلوم الفني لجميع الأنظمة ذات الثلاث وخمس سنوات، الزراعية والتجارية والفندقية، حيث أكدت مصادر موثوقة فِيْ التعليم الفني ذلك جميع الامتحانات ما زالت فِيْ اللجان الإلكترونية فِيْ مرحَلْة التصحيح ومتابعة الملاحظات، وأن عملية التصحيح تتم بأعلى معايير الدقة والشفافِيْة، حيث أبرز الوزير سرعة استكَمْال عملية التصحيح والإعلان. من النتيجة قريبا. كَمْا تمت الموافقة عليها وتقديمها من خلال مواقع التعليم الفني الرسمية الظهُور الرسمي للنتيجة.

رَابِطْ نتيجة الدبلومات الفنية 2022 لجميع المحافظات

لقد مضى أكثر من 15 يومًا على انتهاء امتحانات الدبلومات الصناعية والتجارية والفندقية، حتى يشعر الطلاب بالخوف والقلق بسبب التأخير فِيْ النتيجة وعدم إعلان النتيجة حتى الأول من يوليو. 2022. ولكن لم يتم تحديد اليوم، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية أن طلاب الدبلومات الفنية يمكنهم استخراج النتيجة بمجرد ظهُورها من خلال بوابة نتائج التعليم الفني.

خطوات استخراج نتائج الدبلومات الفنية بجميع المحافظات 2022

الآن يمكن لجميع الطلاب استخراج نتيجة الدبلومات الفنية إلكترونيًا من خلال بوابة النتائج بالخطوات التالية

أولاً، يقوم الطالب بتسجيل الدخول بوابة نتائج التعليم الفني.

ثم انقر فوق نتيجة الاستعلام.

بعد ذلك يتم تحديد مرحَلْة الدراسة وهِيْ الدبلومات الفنية، وتحديد نوع الدبلوم (زراعي، تجاري، فندقي).

تحديد نظام 3 سنوات أو 5 سنوات.

ثم يكتب الطالب الاسم الكامل ورقم المقعد.

بعد ذلك، تضغط على أيقونة عرض النتائج.

عند الفوز، ستظهر النتيجة بعد الموافقة عليها وتحميلها على الموقع.

مَوعِد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وحتى الآن، لم يتم تحديد يوم محدد لإعلان النتيجة، لكن مصادر التعليم الفني أكدت أنه من المتوقع الإعلان عن نتيجة الشهادات الفنية مطلع يوليو 2022، ولن يكون الوقت قد فات.