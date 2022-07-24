هنا.. رَابِطْ LINK إعلان نتيجة شهادة الأساس 2022 ولاية الخرطوم عبر وزارة التربية والتعليم فِيْ السودان

اليوم ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتائج شهادة التأسيس لعام 2022 بولاية الخرطوم والتي من المتوقع أن تصدر فِيْ غضون ساعات قليلة بعد الانتهاء من تصحيح الوثيقة وتتبع المؤهلات وتم تها بعناية من أجل كن مستعدًا للإعلان عنه، بعد أن انتظره الطلاب لفترة طويلة منذ الإعلان عنه. انتهت امتحانات نهاية المدرسة فِيْ 30 مايو، ومنذ ذلك الحين يتساءل الجميع مَتَّى ستكون النتيجة. سيتم الإعلان عن النتيجة عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، إلى أن تم الإعلان عن الإعلان عن النتيجة رسميًا اليوم الأحد 24 يوليو 2022 حتى يتمكن الجميع من معرفة النتيجة بسهُولة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الذي تم حسن الاعداد. من أجل تسهِيْل استخلاص النتيجة على الطلاب.

نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن والي الخرطوم وافق رسميا على النتيجة الخميس الماضي، بعد تها والتأكد من صحتها وعدم وجود أخطاء، مشيرة إلى أن التأخير فِيْ إعلان النتيجة كان بسبب الاهتمام بإعطاء عملية التصحيح وقتا طويلا. يكفِيْ لإتمام الدقة والإنصاف، ولكل طالب استحقاقه كاملاً حسب المجهُود الذي بذله خلال العام الدراسي المنتهِيْ وإتمامه للامتحانات النهائية، بحيث نفصل بيننا بضع ساعات و النتائج متاحة على الموقع ويمكن للجميع الحصول عليها دون أي صعوبة.

كيف تعرف نتائج شهادة التأسيس

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها ستعقد مؤتمرا صحفِيْا يعقد بمقر الوزارة بولاية الخرطوم، وبحضور مسؤولي الوزارة سيعلنون جميع تفاصيل النتيجة، وكيفِيْة الحصول عليها، والنجاح. السعر والتفاصيل الأخرى التي ينتظرها الجميع، وبعد انتهاء المؤتمر الصحفِيْ، سيتم نشر النتيجة عبر الموقع على الفور، ويمكن التحقق من النتيجة من خلال رقم مقعد كل طالب، باتباع الخطوات التالية

الدخول فِيْ موقع وزارة التربية والتعليم

حدد “نتيجة الشهادة الأساسية 2022”.

اختر ولايتك.

أدخل رقم مقعدك.

انقر فوق “عرض النتيجة”.

اليوم اعلان نتائج الطلاب بالخرطوم

وشهدت الأيام الماضية إعلان النتائج فِيْ ولاية الجزيرة، والتي أنهت عملية التصحيح مبكرًا، وستعلن نتائج ولاية الخرطوم وباقي الولايات فِيْ الساعات القليلة المقبلة، بعد أن يوافق كل حاكَمْ رسميًا. أن النتيجة متاحة من خلال الموقع.

ومن المقرر أيضًا الإعلان عن باقي الولايات بجوار العاصمة “الخرطوم”، بعد الانتهاء من إجراءات التصحيح والنتيجة فِيْ جميع الولايات، ومن بين الولايات التي من المقرر الإعلان عن نتائجها اليوم ولاية الخرطوم الشمالية. دارفور ووسط دارفور وشمال كردفان وجنوب كردفان وجميع هذه الولايات ستعرض نتائجها على الموقع.