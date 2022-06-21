“هنا” لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم 

كانت محركات البحث في جوجل تبحث خلال الساعات الماضية عن نتيجة الصف الثاني الثانوي المقرر الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي المخصص لذلك ، حيث أبدى طلاب المرحلة الثانوية قلقهم بشأن أدائهم في الامتحانات خلال الشهر الماضي والذي جاء بشكل مختلف عما اعتادوا عليه في امتحاناتهم السابقة وهو السبب الرئيسي لتعديل النتائج تمت الموافقة عليه من قبل الدكتور طارق شوقي.

رابط للاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي

وسط تصحيح نتيجة الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني 2022 دعت مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات الوزير الدكتور طارق شوقي إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الطلاب الذين تعطلت نتائجهم أو تغيبوا بسبب عذر. أو من واجه مشكلة فنية أثناء إجراء الامتحان إلكترونيًا ، حيث دفعت هذه الشكاوى الوزير إلى اتخاذ القرارات التالية:

الطلاب الذين لم يسجلوا سجلاً في التطبيق الإلكتروني نتيجة مشكلة فنية واجهوها.

الطلاب ذوي الدرجات السيئة.

أيضا ، النتيجة الغامضة [ تكون نتيجتهم “اجتاز”].

أما بالنسبة لأولئك الذين أكدت المدرسة غيابهم ولم يسجلوا ذلك في الطلب ، فستكون نتيجتهم “غائبة”.

في حالة تسجيل “الغائب” عن طريق الخطأ ، يجب تقديم شكوى إلى المكتب العام للوزارة لتعديل النتيجة.

خطوات الاستعلام عبر موقع ويب النتيجة الثانوية 2022

هنا نأخذ بيدك عزيزي الطالب للدخول بسرعة وتنزيل نتيجتك من موقع وزارة التربية والتعليم على النحو التالي:

أدخل من الاختصار لرؤية النتيجة ، وهو موقع وزارة التربية والتعليم.

اكتب بريدك الإلكتروني بشكل صحيح.

أدخل الرقم التسلسلي لمدرستك.

هل النتائج المقنّعة لها علاقة بالقيم السلبية والغياب؟

قد يصاب بعض الطلاب بخيبة أمل عندما يجدون قيمًا سلبية في خلايا النتيجة ، ويكون لكل قيمة معنى على النحو التالي:

يشير إلى أن الطالب فاته المقال.

معناه أن اللغة الأجنبية الثانية ليست موصوفة للطالب.

كما يشير إلى أن هذه المادة مستثناة من الطالب.

يتم حجب درجة الطالب في هذه القيمة ، حتى يتم معرفة موقفه من الموضوع.

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه إذا حصل الطالب على تقدير مستقطع (-6) وكان السبب مشكلة فنية أثناء أداء الاختبار الإلكتروني فعليه تقديم محضر بالواقعة لمن يهمه الأمر حتى يتمكن من اجتياز الاختبار. الدورة بنجاح.

وأخيرا نتمنى لأبنائنا وبناتنا في نتائج السنة الثانية من المرحلة الثانوية 2022 دوام التوفيق والنجاح.