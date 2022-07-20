“هنا” موقع وزارة التربية والتعليم الأردن نتائج الثانوية العامة الأردنية 2022 tawjihi.jo برقم الجلوس

يعد موقع وزارة التربية والتعليم الأردن 2022 من أهم وأشهر المواقع التي يتم البحث عنها اليوم من قبل الطلاب الذين تقدموا لامتحان الثانوية العامة لمعرفة نتيجة توجيه الأردن 2022بعد الانتهاء من الامتحانات تحت رقابة دقيقة من قبل جميع إدارات الوزارة، وذلك لتلافِيْ الاحتيال الإلكتروني بين الطلاب ولكل طالب الحق فِيْ التأهل، ولا يتضرر الطالب من خطأ ما فِيْ المراقبة والتجميع، وكانت الوزارة قد بدأت الامتحانات النهائية فِيْ 30 يونيو، واستمرت حتى 25 يوليو، فِيْ ظل ظروف مناسبة للطلاب، وفصول دراسية مجهزة جيدًا وإشراف صارم على المعلمين ومشرفِيْ الوزارة.

وأضاف مدير إدارة الامتحانات والاختبارات بوزارة التربية والتعليم محمد كنانة، أن الوزارة انتهت من تصحيح موضوعي التاريخ الإسلامي والتعليم، وحصلت أخيرًا على الجزء الأول من تصحيح اللغة العربية فِيْ المقال. والتصحيح والتدقيق جاريان الآن. تصحيح موضوع الفِيْزياء فِيْ الماسح والعمل جار بأقصى سرعة.

نحن نحب الطلاب

المتقدمون لامتحان شهادة الدراسات #المدرسة الثانوية للامتحان العام 2022.

لك #examschedule والتي تبدأ يوم الخميس (30) يونيو وتنتهِيْ بعون الله يوم الاثنين (25) يوليو 2022، نتمنى لكَمْ حظا سعيدا 🙂# توجيهِيْ 2022 pic.twitter.com/s16NzJzdlO – وزارة التربية والتعليم الأردنية (edugovjo) 4 أبريل 2022

موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

صرح الامين العام لوزارة التربية والتعليم الاردنية الدكتور نواف العجارمة ان الوزارة تعمل على ضمان حصول جميع الطلاب على حقهم فِيْ التقدم لامتحان التوجيهِيْ، وسط بيئة صحية من حيث توفِيْر غرف الامتحانات المقابلة.، وشدد على أن وزير التربية والتعليم وجيه عويس أوعز إلى جميع مسؤولي الوزارة بمكافحة ظاهرة الاحتيال الإلكتروني بقوة، وتطبيق القانون على المذنبين بالاحتيال، بحيث تعكس النتائج المستوى من الطلاب.

نتائج توجيهِيْ 2022 تلزم الأردن

تعتبر نتائج الثانوية العامة فِيْ الأردن ذات أهمية كبيرة لجميع أجهزة الدولة، بحيث يتم استكَمْالها بكل شفافِيْة ودقة. لذلك، يطبق الأردن نظامًا صارمًا لتصحيح النتائج، من لحظة دخول الطالب غرفة الامتحان حتى إعلان النتيجة. تمر عملية الدرجات من خلال 13 مرحَلْة من مراحَلْ الدرجات، لتحقيق الدقة التي تمنح الطلاب الإنصاف فِيْ النتائج ويكون الطالب المجتهد على مدار العام أمام الصفوف.

منسق وزارة التربية والتعليم الأردنية

وأعلنت الوزارة أن عدد طلاب وطالبات الثانوية العامة للفرع الأدبي بلغ 77830 طالباً وطالبة.

وبلغ عدد طلاب الفرع العلمي الذين تقدموا للامتحان 60823 طالباً.

عدد الفرع الفندقي 1،644 طالب وطالبة.

الفرع القانوني يضم فقط 134 طالباً وطالبة.

الفرع الزراعي 3230 طالب وطالبة.

الفرع الصناعي 5866.

اقتصاد منزلي 7037.

28- فرع المعلوماتية.

موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية 2022

خصصت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة الأردنية الهاشمية وسائل اتصال متعددة بينها وبين الطلاب لتلقي الشكاوي والاستفسارات والرد عليها من قبل المختصين، وفِيْما يلي أرقام الاتصال “065662475/065692368/065699916 / الفاكس أرقام “566492” موبايل / 0791881434/0791881435/0791881436/0791881439