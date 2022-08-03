“هنا” مَوعِد مباراة مصر والجزائر كأس العرب 2022 وتردد القنوات الناقلة للمباراة عبر النايل سات

وسينصب التركيز على المباراة التي طال انتظارها والتي ستجمع فريقين هما مصر والجزائر وستكون فِيْ نصف نهائي كأس الشباب العربي لعام 2022 م.

تأهلت 4 فرق فقط لنصف النهائي بعد عبور ربع النهائي، وبالتالي ستكون مباراة نصف النهائي الثانية بين فلسطين والسَعُودِيْة.

مَوعِد مباراة مصر والجزائر كأس العرب 2022

ستنطلق مباراة المنتخب المصري والمنتخب الجزائري والتي ستقام فِيْ المركز الرياضي “برينسيبي سلطان عبد العزيز”، ويستقبلها المنتخب المصري مع نظيره الجزائري فِيْ نصف نهائي كأس العرب للشباب، هذا. بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس من العام الجاري 2022 م

المَوعِد المحدد لمباراة مصر والجزائر سيكون الساعة 900 مساءا بتوقيت مكة المكرمة والساعة 800 مساءا بتوقيت القاهرة والساعة 700 مساءا بتوقيت الجزائر.

القنوات التي تبث مباراة مصر والجزائر فِيْ كأس العرب 2022

يتم بث بعض القنوات العربية المفتوحة لمباريات كأس العرب للشباب المقامة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة حتى 6 أغسطس 2022 م.

وستنقل المباراة على قناة السَعُودِيْة الرياضية 1، العراقية الرياضية، القناة العراقية الرابعة، قناة النيل الرياضية المصرية، قناة دبي، قناة أبو ظبي الرياضية، بالإضافة إلى كأس قطر.

مباراة مصر والجزائر ستذاع على قنوات KSA SPORTS، كَمْا ستذاع على Ontime Sport.

تردد قناة اون تايم سبورت 1

تردد القناة 11861.

القمر الصناعي للقناة نايل سات.

استقطاب القناة عمودي.

جودة القناة HD.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة هُو 5/6.

تردد قنوات اون تايم سبورت 2

تردد القناة 11861.

القمر الصناعي للقناة نايل سات.

استقطاب القناة عمودي.

جودة القناة HD.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 3/4.

ترددات قنوات اون تايم سبورت 3

تردد القناة 11861.

القمر الصناعي للقناة نايل سات.

استقطاب القناة عمودي V.

جودة القناة HD.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 3/4.

تنطلق مباراة المنتخب المصري والمنتخب الجزائري والتي تقام فِيْ المركز الرياضي “برينسيبي سلطان عبد العزيز”، ويستقبلها المنتخب المصري مع نظيره الجزائري، فِيْ نصف نهائي كأس العرب للشباب، بعد ظهر هذا اليوم، وهُو الأربعاء الموافق لتاريخ اليوم الثالث من شهر أغسطس، تابعونا على موقعهم على الإنترنت، وأبلغنا، وسوف نبقيكَمْ على اطلاع بالمباراة.