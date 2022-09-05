هنا.. نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني بالعراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ، كما أعلنته الوزارة مؤخراً في الأيام الأولى من شهر سبتمبر الجاري لعام 2022م عن إعلان النتائج بشكل رسمي لبعض المحافظات عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ،مؤكدة الى الإشادة بكافة الجهود المبذولة من أجهزة الدولة خلال عمليات التصحيح وإجراء الاختبارات بشكل منظم.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني فِيْ العراق

يبحث العديد من الطلاب عن طريقة للحصول على النتيجة بعد أن أعلنت السلطات المسؤولة عن التعليم فِيْ العراق أن النتيجة ستظهر فِيْ الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تظهر النتائج لجميع الطلاب فِيْ جميع المحافظات فِيْ الساعات القليلة المقبلة، وظهرت بالفعل بعض النتائج لبعض الطلاب من مقاطعات معينة. فِيْ العراق وخلال ساعات قليلة ستظهر النتيجة فِيْ باقي المحافظات بعد أن يتم اعتماد كافة البيانات لباقي النتائج رسميا من قبل الوزارة وعندها ستكون النتيجة متاحة وتحميلها. موقع التعليم فِيْ العراق، ولكل طالب الحق فِيْ الاطلاع عليه الكترونيا، ويمكن الاطلاع على النتيجة على النحو التالي

كيفية التحقق من النتيجة الكترونيا

سيتبع الاستعلام على النتيجة جميع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

ثم انقر فوق علامة التبويب نتائج الطلاب.

حدد خيار النتيجة الرئيسية السادس.

حدد الجولة الثانية.

املأ نموذج معلومات الطالب.

بعد استكَمْال البيانات، يجب ة المعلومات والتحقق منها جيدًا، قبل الضغط على زر إرسال البيانات.

بعد إرسال البيانات، ستظهر المعلومات التي أعلنها الطالب عن نتيجته ودرجات المواد التي تم تقييمها فِيْها للمرة الثانية.

يمكن للطالب بعد ذلك اختيار طباعة مستند، حيث يمكنه طباعته حتى يتوفر المستند الرسمي، مما يشير إلى النجاح والموافقة على تلك المرحَلْة من الدراسة.

بعد طباعة الوثيقة يمكن التقديم من خلالها إلى المرحَلْة التعليمية التالية وهِيْ المرحَلْة المتوسطة.

بما ان آلاف الطلاب مازالوا يبحثون عن نتائج الجولة الثانية من الصف السادس الابتدائي يمكنكَمْ التحقق من نتائج الجولة الثانية من الصف السادس الابتدائي فِيْ العراق الكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او الدخول على موقعنا موقع ويب للنتائج أو موقع ويب ناجح بدلاً من الذهاب إلى المدرسة ويتم اتباع بعض الخطوات للحصول على نتيجة الطالب

أجروا امتحاناتهم فِيْ أغسطس الماضي، وفِيْما يلي طريقة سريعة وإلكترونية للتحقق من النتيجة، حيث ستظهر وتحميلها على موقع الوزارة، بحيث تكون متاحة لمختلف الطلاب. تعرف على نتائج الصف السادس الابتدائي الكترونيا عن طريق ادخال رقم الامتحان الخاص بكل طالب عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية

هنا.. نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني بالعراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية كذلك أوضحت الوزارة عن ألية ظهور النتيجة للطالب وفق العمليات المدخلة والبيانات الشخصية للطالب بالإضافة الى ظهور كشف الدرجات بشكل دقيق.