هنا نتيجة الصف الثالث الإعدادي بني سويف 2022 للترم الثاني

نتيجة الصف الثالث الاعدادي ببني سويف وهي النتيجة الأكثر بحثًا الآن على الإنترنت وهي الرابط لنتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة بني سويف.

ننشر لكم هنا على موقع الشرقية اليوم نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة بني سويف للعام الدراسي 2021/2022.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي ببني سويف

اعتمد اليوم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 بنسبة نجاح 75.51٪ للطلاب النظاميين.

تقدم للامتحان 61.700 طالب وطالبة ، وحضره 55.852 طالب وطالبة نجح منهم 42173 ، في حين بلغت نسبة النجاح لطلبة الشهادة المهنية الإعدادية 67.98٪.

حيث تقدم للامتحان 819 طالباً وطالبة ، حضر منهم 534 طالباً ، وبلغ عدد الناجحين 363 طالباً.

وهنأ المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم أولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي ببني سويف

متمنيا لهم استمرار التميز في السنوات القادمة وفي الحياة العملية.

التأكيد على أن الحفاظ على التميز هو التحدي الحقيقي الذي يجب أن يضعه أطفالنا في الاعتبار.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة رؤية التنمية لمصر 2030.

حيث ضمت لوحة الشرف العشرة الأوائل ، وهم بالترتيب:

نتيجة الصف الثالث الاعدادي ببني سويف

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف برقم المقعد اليوم السابع

من جانبه أكد الأستاذ محمد عبد التواب وكيل الوزارة أن إدارة التعليم ببني سويف جاءت في المرتبة الأولى من حيث مؤشرات النجاح بنسبة 91.70٪.

ثم جاءت إدارة ناصر في المرتبة الثانية بنسبة 79.70٪ ، وحلّت إدارة بابا في المرتبة الثالثة بنسبة 78.67٪.

واحتلت أهناسيا المرتبة الرابعة بنسبة نجاح 76.63٪ ، تليها إدارة تعليم الواسطة بنسبة 69.50٪.

احتلت إدارة سمسطا المركز السابع بنسبة 63.25٪ وقسم تربية الأزياء بنسبة 55.76٪.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي ببني سويف

وتجدر الإشارة إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني من الشهادة الإعدادية لعام 2021/2022.

وقد عقدت في الفترة من 17 إلى 23 مايو الماضي.

وتقدم لها أكثر من 66 ألف طالب وطالبة توزعوا على 312 لجنة على مستوى المدارس بالإدارات التربوية بالمحافظة.

أول شهادة ثانوية ببنى سويف

_ روضة محمد سيد محمد (280 درجة) مدرسة الرياض للبنات _ ناصر

_ كريم عبد العليم عبد الحميد محمد (280 درجة) مدرسة سان ماركو للغات _ بنى سويف

_ كريم محمد سالم أحمد (279.75 درجة) مدرسة الشعب للبنين_بني سويف

_ سيف محمد ابراهيم جلال (279.75 درجة) مدرسة النهضة الرسمية ـ بني سويف

_ يوسف رجب أحمد محمد (279.75 درجة) مدرسة كوم أبو خلاد الجديدة AM الجديدة – ناصر

_ عمر محمد مدحت محمد (279.75 درجة) مدرسة صلاح الدين المستقبل للغات – بنى سويف

_ بسملة محمد مبروك عبد العظيم (279.75 درجة) مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية – بني سويف

_ عبد الرحمن محمد محمد محمود (279.75 درجة) مدرسة سعد أبي وقاص الرسمية للغات – الفشن.

_ شهد عزت محمد محمد (279.75 درجة) مدرسة الفشن للبنات – الفشن.

_ ضحى خالد توفيق السيد (279.75 درجة) مدرسة السيد عبد القادر عبد القادر – ناصر

نتيجة الصف الثالث الاعدادي ببني سويف

نتيجة الصف الثالث الاعدادي ببني سويف فيتو

وبحسب ما يتم تداوله حول موعد صدور النتيجة الجديدة للدورة الثانية بمحافظة بني سويف ، أفاد مصدر مسؤول بالمحافظة بأن لجنة النظام والرقابة بوزارة التربية والتعليم تواصل عملها التصحيحي وتقييم الدرجات.

ومن المنتظر الإعلان عن النتيجة التي من المقرر إعلانها نهاية الأسبوع المقبل على موقع الوزارة على الإنترنت ، بعد مصادقة محافظ بني سويف عليها.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف

يترقب العديد من الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر إعلان نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بمحافظة بني سويف ، والتي أصدرت مديرية التربية والتعليم ببني سويف النبأ التالي:

ولا تزال المحافظة في طور تصحيح أوراق الامتحان للشهادة الإعدادية ومن المتوقع الانتهاء منها بداية الأسبوع المقبل.

قبل البدء في إعلان النتيجة وبمجرد الانتهاء من عملية التصحيح يتم اختيار أول طلاب المحافظة في الشهادة الإعدادية وإعلان أسمائهم على الموقع الرسمي للمحافظة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي ببني سويف

بعد الانتهاء من إعلان أسماء الطلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية ، تُنشر النتيجة على البوابة الإلكترونية للمحافظة ، لسهولة الوصول إليها من المواطنين عبر الإنترنت ، وذلك لتجنب الازدحام في المدارس أثناء الكشف عن النتيجة.

بالتزامن مع ذلك ، سيتم وضع بيانات في كل مدرسة توضح نتائج الطلاب لمن يريد التعرف عليهم من نفس المدرسة ، توضح العدد الإجمالي الذي حصل عليه الطالب.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف ، أن أعمال التصحيح تتم على أعلى مستوى من الدقة والشفافية.

هذا لضمان حصول جميع أطفالنا على الدرجات التي يستحقونها مقابل ما فعلوه في الامتحانات في الفصل الدراسي الثاني لعام 2022.

وطمأن وكيل الوزارة إلى أن الأمور تسير على ما يرام فيما يتعلق بالتصحيح ، خاصة في بعض المواد التي كانت صعبة للغاية في الامتحانات ، مثل الجبر والهندسة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي ببني سويف

وأن العملية التصحيحية تتم من قبل أكفأ المعلمين في المحافظة بمساعدة بعض الكوادر ممن لديهم خبرة كبيرة في العملية التصحيحية من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية.

ومحافظة القاهرة كمراجع عشوائي للنتيجة حسب توجيهات الإدارة.

جدير بالذكر أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية ببني سويف تجاوزت العام الماضي 76.43٪.

تجاوز عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات استكمال الشهادة الإعدادية 50 ألف طالب وطالبة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي ببني سويف

تقسم درجات الطالب بين فصلين دراسيين 140 درجة ومجموع للعام الدراسي 280 درجة تحسب النتيجة على أساسها.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف الفصل الثاني 2022

وبناءً على عمليات البحث التي زادت في الفترة الأخيرة ، من أجل الاستفسار عن خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الثاني.

نقدم لكم طرق الحصول على النتيجة سواء من الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم ببني سويف أو من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف .

نتيجة الصف الثالث الاعدادي ببني سويف

وكذلك موقع المدرسة عبر الإنترنت المتخصص في عرض نتائج الشهادة الإعدادية بالاسم أو رقم المقعد وتتمثل الطرق في الآتي:

الطريقة الأولى:

يتم تحديد النتيجة من خلال الذهاب إلى المدرسة التي تم تسجيل الطالب فيها والحصول عليها من القوائم التي سيتم وضعها في المدرسة.

يظهر مجموع درجات الطالب. هذه هي الطريقة الأساسية والرسمية للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية ببني سويف.

الطريقة الثانية:

يتم الحصول على النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف عن طريق كتابة رقم الجلوس لتظهر لك نتيجتك في مدرسة بني سويف الإعدادية بالدرجات.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي ببني سويف

الطريقة الثالثة:

وهي نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة بني سويف عبر موقع البوابة الالكترونية الرسمية بمحافظة بني سويف.