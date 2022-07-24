هنا” moe.gov.sd رَابِطْ نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022 برقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

منذ صباح الأحد، شهدت محركات البحث زيادة فِيْ عمليات البحث عن رَابِطْ نتيجة الشهادة الأساسية فِيْ السودان 2022حيث تم الإعلان عن عقد مؤتمر إعلان عن اعتماد نتائج شهادة التأسيس بولاية الخرطوم 2022 فِيْ السودان، ونظراً لحالة القلق التي تسيطر على جميع الطلاب وأولياء الأمور، سوف نقدم لكَمْ من خلال بندنا الآن نتيجة Esudan gov SD 2022 رَابِطْ وخطوات الاطلاع على نتيجة موقع وزارة التربية والتعليم السودانية.

نتيجة شهادة التأسيس ولاية الخرطوم 2022.

إنها من المراحَلْ الحاسمة والمهمة فِيْ حياة كل طالب، لذلك لن تنتهِيْ حالة القلق إلا بعد إعلان ومعرفة كل طالب نتيجة ذلك خلال ساعات قليلة. نتيجة شهادة التأسيس 2022، الأهم هُو انتظار 237 ألف طالب وطالبة تقدموا لامتحان الصف الثامن فِيْ السودان. ووزعت على جميع الولايات ونشر تقرير قبل ظهُور النتائج فِيْ العشرين من الشهر الجاري. وقد ظهرت بالفعل نتائج بعض الولايات، مثل ولاية الجزيرة، لذا فإن جميع الطلاب معلقين. يعلنون النتائج والرَابِطْ الرسمي الذي يمكن من خلاله الوصول إلى النتيجة فور اعتمادها.

رَابِطْ لاستخراج نتائج قاعدة السودان

الآن تم الإعلان عن نتيجة الصف الثامن 2022 بولاية الخرطوم، بعد الموافقة عليها وعقد المؤتمر الصحفِيْ الذي أعدته مديرية التربية والتعليم بولاية الخرطوم، وبحضور والي الخرطوم. ، لنشر أسماء الطلاب الأوائل، بحيث تكون النتائج متاحة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية تحديد الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على النتيجة، وهِيْ

أولا، يجب أن تذهب إلى الارتباطموقعة من وزارة التربية والتعليم السودانية. ثانيًا، يجب على كل طالب وولي أمر اختيار نتائج الصف الثامن واختيار الولاية. ثالثًا، يجب تسجيل رقم مقعد الطالب. ثم انقر فوق إظهار النتيجة وانتظر بسبب حالة النقر فوق الموقع.

وبالمثل، تم تحديد رقم سريع يمكن الاتصال به وإعطاء رقم الجلسة لمعرفة نتيجة مؤسسة السودان 2022 وهِيْ الاتصال بالرقم 5556، وبالتالي قدمنا ​​لك نتيجة شهادة التأسيس. السودان 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم.