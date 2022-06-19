“هنا verify” الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

لا تزال عمليات البحث تتزايد بشكل ملحوظ من قبل اعداد كبيرة من الطلاب في مختلف المحافظات العراقية في الوقت الحالي للتعرف على نتائج الصف الثالث المتوسط ​​الدور الاول في العراق بالتزامن مع كشف وزارة التربية العراقية رسميا عن موعد الاعلان النتيجة بعد توضيح كل المستجدات المتعلقة بإعلان نتائج طلبة الصف الثالث المتوسط ​​في مختلف المحافظات بشكل عام وسنستعرض من خلال هذا المريض كيفية استخلاص نتيجة الصف الثالث المتوسط ​​في العراق في جميع المحافظات 2022 من خلال الوزارة العراقية موقع التعليم.

نتيجة الصف الثالث المتوسط ​​في العراق 2022 جميع المحافظات

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية رسمياً أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد الإعلان الرسمي لنتائج امتحانات الدور الأول لطلبة الصف الثالث المتوسط ​​في جميع محافظات العراق بشكل عام ، بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات حسب الجدول الزمني المحدد. من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية. وتدعو الوزارة جميع الطلاب والطالبات للبدء بكافة الخطوات للتحقق من هذه النتائج ، بعد أن قدمت الوزارة الموعد الرسمي المخصص لنشر هذه النتائج والمقرر أن يكون خلال الساعات القليلة القادمة لاستخراجها إلكترونياً عبر موقع الوزارة. بعد مهمة مراجعة الدرجات ومراقبتها من قبل الجهات المعتمدة التابعة للوزارة ، أو جميع عمليات التدقيق والرقابة على الدرجات ، سنقوم بنشرها عبر موقع التعليم الرسمي.

رابط للاستعلام عن نتيجة الفصل الثالث المتوسط ​​الدور الاول 2022 مع رقم الامتحان

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث المتوسط ​​في مختلف المختطفين العراقيين استخراج نتائج امتحانات الجولة الأولى بسهولة باستخدام رقم امتحان الطالب ، بحيث يمكن استخلاص النتيجة بسهولة باتباع الخطوات التالية مباشرة.