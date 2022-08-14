هند البلوشي تتعرض للهجوم بسبب مشهد الاستحمام فِيْ مسلسل “ست الحسن”

تعرضت الفنانة الكويتية هند البلوشي لهجوم من رواد الموقع الإعلامي بسبب مشهد لها فِيْ المسلسل الخليجي “اجلسوا الحسن” والذي عرض آخره يوم السبت، حيث ظهرت هند وأنا أستحم.

وعلى الرغم من الكشف عَنّْ كتفِيْه والجزء العلوي من جسده فقط، انتقد عشاق المسلسل هند البلوشي ووصفوا المشهد بأنه غير مبرر.

واعتبر الجمهُور أن المشهد لا يخدم السياق الفني ويتعارض مع عادات وتقاليد الخليج العربي، وأنه ليس ضروريًا فِيْ المقام الأول، وأن هند لم تتقن ذلك، حيث يخلو من هُو – هِيْ. تعابير الوجه، ولا يحتوي على حوار داخلي يخدم قِصَّة المسلسل.

التزمت هند البلوشي الصمت فِيْ مواجهة الانتقادات حتى الآن، فكتفت بنشر مقطع فِيْديو من وراء الكواليس من المسرحية وكتبت تعليقًا “اجلس الحسن .. قِصَّة انتهت وتركت وراءها. ” أصداء جميلة ومتحركة … “.

وأضاف أشكرك جمهُوري العزيز على تقديرك وثناءك وصدق مشاعرك وردود أفعالك. لقد جلبت السعادة ومنحتني مسؤولية كبيرة وإن شاء الله ستكون التالية أجمل “. . هند البلوشي “.

وانتهى مسلسل “اجلس الحسن” بعرض الحلقة الاخيرة من المسلسل التي جلبت العديد من المفاجآت غير المتوقعة للجمهُور الذي انتظر طوال حلقات المسلسل الثماني حتى تتمكن الشرطة من القبض على هدى حسين التي تلعب. شخصية “اجلس الحسن” فِيْ العمل بعد أن نفذ العديد من عمليات القتل والخطف. وساعد الضحايا “باراك” أحمد الجسمي وهند البلوشي “سبأ”، لكن التوقعات بشأن النهاية اختلفت عما حدث فِيْ الحلقة. .

أحدثت الحلقة الأخيرة من أكشن الخليج تساؤلات كثيرة من الجمهُور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول مصير ست الحسن وماذا سيحدث لها بعد نجاحها فِيْ الهروب من الشرطة التي استطاعت أن تصل إليها من خلال الضابط “عبدول”. محسن النمر “للكشف عَنّْ جرائمه، لكن بعد فوات الأوان وهرب، لم يحل أي من صانعي المسرحية هذه الأسئلة، واتساع احتمالية وجود جزء ثان من المسرحية.

كَمْا نشرت بطلة المسلسل، الفنانة العراقية هدى حسن، مقطع فِيْديو من كواليس الحلقة الأخيرة عبر حسابها على إنستجرام دون التعليق عليها، لكنها تلقت سيلًا من التبريكات لنجاح العمل والقوة. من أدائه فِيْها.

ينتمي مسلسل “ست الحسن” إلَّى نوع الإثارة الذي يحكي قصصًا عَنّْ الجريمة ويتناول عددًا كبيرًا من القضايا الاجتماعية.

ويشارك فِيْ البطولة عبد المحسن النمر وأحمد الجسمي وسحر حسين وحبيب غلوم وفاطمة الحوسني، والمسرحية من تأليف محمد وعلي شمس، وإخراج باسم شابو.