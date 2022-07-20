هند عبد الحليم فِيْلم التعويذة عقّدني.. وأتمنى أن يرث أطفالي خفة ظل أبي

كشفت الفنانة المصرية، هند عبد الحليم، عَنّْ كواليس مشاركتها فِيْ فِيْلم “الجدران”، الذي عُرض مؤخرًا على منصة “ووتشيت”.

وقالت هند إنها سعيدة بالمشاركة فِيْ “جوران” كأول تجربة رعب لها، بالإضافة إلَّى العمل مع أبطال المسرحية مثل الفنانة درة.

وأضاف أنه يحب أفلام الرعب سواء العربية أو الأجنبية، وأن أكثر أعمال الرعب المصرية تأثيرًا التي شاهدها فِيْ طفولته كان فِيْلم “طرد الأرواح” الذي لم يشاهده أبدًا.

كَمْا قالت هند عبد الحليم، إنها تفضل أن تكون حياتها الشخصية بعيدة عَنّْ أعين الجمهُور والشبكات الاجتماعية، لأن كل ما يحدث فِيْ الحياة الشخصية ليس للشيء المشترك.

وأوضحت أنها تأمل فِيْ أن يرث أبناؤها “خفة الظل” من والدهم لأنه من النادر أن تجد شخصًا مثله إلَّى جانب تلك الصفة التي تحبها فِيْه.

تدور أحداث فِيْلم “الجدران” حول اضطرار ليلى للانتقال إلَّى منزل قديم بحثًا عَنّْ وثائق تثبت ملكية والدتها، لكن هناك العديد من الصعوبات والمخاطر التي تنتظرها لتكتشف حقائق مروعة عَنّْ هذا المنزل.

ونجوم المسرحية درة، هند عبد الحليم، نقولا معوض، أحمد بدير، فراس سعيد وحنان سليمان، ومدتها حوالي ساعة ونصف.