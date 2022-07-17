“هنــأ” رَابِطْ الاستعلام عن نتائج التوجيهِيْ 2022 فِيْ الأردن… tawjihi.jo رَابِطْ نتائج الثانوية العامة 2022

عدد كبير من الطلاب فِيْ الأردن ينتظرون إعلان نتائج التوجيهِيْ 2022 فِيْ جميع المحافظات، بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات خلال الفصل الدراسي الماضي، حيث تعد نتائج التوجيهِيْ من أهم النتائج التي يحبها الطلاب وأولياء الأمور للأردن كل عام، وسيقومون من خلال هذه السطور بة كيفِيْة التعرف على نتائج التوجيهِيْ 2022 فِيْ الأردن.

نتائج توجيهِيْ 2022 فِيْ الأردن

وأكد محمد كنانة، مدير الامتحانات فِيْ وزارة التربية والتعليم الأردنية، فِيْ الساعات القليلة الماضية، رسميًا من خلال بيان رسمي، أن عملية تصحيح امتحانات التوجيهِيْ للطلاب الأردنيين بدأت بالفعل من اليوم الأول لامتحان الثانوية العامة. منذ وصوله للمركز الإصلاحي، سلط الضوء على عملية تصحيح امتحانات التوجيهِيْ الثانوية فِيْ الأردن 2022، كل عام، تمر بستة وعشرين مرحَلْة، حيث يتم رصد النتائج بعد الانتهاء من أعمال التصحيح وة تمهِيْدا له. وأشار إلى أن عدد مراكز التصحيح وة والتصنيف يقدر بنحو 37 مركزا، بهدف الإعداد للإعلان عن نتائج الثانوية العامة فِيْ الأردن 2022، وتحميلها عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.، بشرط أن يتم تقديم النتيجة خلال فترة تقديرية تبلغ حوالي شهر واحد أو أقل من اليوم الأخير من السابق الثانوية العامة فِيْ الأردن، وبناءً عليه، من المقرر إعلان النتائج فِيْ الثالث من آب (أغسطس) 2022، إذا لم يتم الإعلان عن أي تصحيحات من قبل اللجان لأي أخبار أخرى تتعلق بمَوعِد نتائج التوجيهِيْ.

تعرف على نتائج توجيهِيْ 2022 فِيْ الأردن

يمكن لجميع طلاب التوجيهِيْ فِيْ الأردن العمل على استخراج نتائج امتحان الجلسة الأولى إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية مباشرةً.