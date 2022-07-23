“هنــأ” موقع نتيجة الشهادة الأساس ولاية الجزيرة 2022 .. وزارة التربية والتعليم السودانية

وتزداد معدلات البحث بشكل كبير خلال هذه الساعات للتعرف على نتائج الشهادة الأساسية بولاية الجزيرة وفِيْ جميع الولايات السودانية بشكل عام، للتأكد من المعدلات التي حصل عليها الطلاب فِيْ الامتحانات التي انتهت رسمياً فِيْ 30 مايو الماضي، بحسب التقويم الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم السودانية، وفِيْ هذا الوقت ينتظر الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتائج الطلاب، والتي ستنشر عبر الموقع الرسمي للسودانيين. وزارة التربية والتعليم، وسنستعرض من خلال هذه السطور كيفِيْة الاطلاع على نتيجة شهادة التأسيس ولاية الجزيرة 2022 عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

موقع إلكتروني للاطلاع على نتيجة الشهادة الأساسية ولاية الجزيرة 2022

صادر وزارة التربية والتعليم السودان رسمياً، من المقرر الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة الأساسية بولاية الجزيرة وفِيْ جميع الولايات السودانية عامة خلال الساعات القليلة القادمة، بعد الإعلان عن متابعة درجات ونتائج جميع الطلاب، كَمْا أوضحت الوزارة. أن النتائج فِيْ المرحَلْة الأخيرة فِيْ الوقت الحالي بعد الانتهاء رسمياً من أعمال تصحيح الامتحانات للطلاب الذين جاءوا عبر المدارس الرسمية فِيْ عدة ولايات سودانية.

موقع إلكتروني للاطلاع على نتيجة الشهادة الأساسية ولاية الجزيرة 2022

النتائج لم تنشر بعد. شهادة مؤسسة دولة الجزيرة خلال الساعات القليلة القادمة سيتم عرض نتائج كل ولاية تلو الأخرى على حدة، ويخصص موقع وزارة التربية والتعليم السودانية للحصول على نتائج الطلاب، ويتم استخراج نتائج الطلاب باتباع الخطوات التالية مباشرة.