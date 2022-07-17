“هنـــا” رَابِطْ الاستعلام عن نتائج الثالث اعدادي 2022 المغرب.. نتائج الجهُوي فِيْ المغرب 2022

فِيْ هذا الوقت، يهتم العديد من الطلاب فِيْ جميع أنحاء المغرب بمعرفة نتائج السنة التحضيرية الثالثة لهذا العام الدراسي 2022، بالتزامن مع إغلاق مَوعِد إعلان نتائج الطلاب فِيْ مختلف مدن المغرب بشكل عام، منذ وزارة الخارجية المغربية. أعلن التعليم عن مَوعِد إعلان نتائج الطلاب وكيفِيْة استشارتها بسهُولة إلكترونياً باستخدام بيانات الطالب، ومن خلال هذه الأسطر سوف نستعرض كيفِيْة الرجوع إليها نتائج السنة الثالثة من الثانوية العامة 2022 بالمغرب.

تعرف على نتائج الثانوية العامة الثالثة بالمغرب 2022

أشارت وزارة التربية المغربية رسميا إلى أنها ستعلن نتائج الثانوية العامة الثالثة 2022 من خلال الموقع الإلكتروني الذي قامت بتنشيطه الوزارة والمتوفر يوم الأحد 17 يوليوز، بعد أن كشفت الوزارة عن استكَمْال أعمال التصحيح الامتحاني لجميع طلاب الصف الثالث فِيْ كافة المدن المغربية بشكل عام، كَمْا تم العمل على رصدها. النتائج والمؤهلات كَمْا أكدت بعض المصادر أن الوزارة بصدد الانتهاء من ة النتائج، تمهِيْدًا لإرسالها خلال الساعات القليلة القادمة عبر موقع مسار، وهِيْ خدمة إلكترونية تساعد فِيْ تسهِيْل الحصول على النتائج للطلاب.

كيفِيْة التحقق من نتائج السنة الثالثة من المرحَلْة الثانوية فِيْ المغرب 2022

يمكن الاطلاع إلكترونيًا على نتائج السنة الثالثة من المرحَلْة الثانوية فِيْ جميع أنحاء المغرب بسهُولة، من خلال خدمة مسار لجميع الطلاب وأولياء الأمور، باتباع الخطوات التالية بشكل مباشر.