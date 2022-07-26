“هنـــــأ” شرح لطريقة التسجيل فِيْ اختبارات قياس.. استخرج نتائج قياس برقم الهُوية فقط 1443

يهتم عدد كبير من الطلاب فِيْ جميع أنحاء المملكة العربية السَعُودِيْة بفحص نتائج القياس برقم الهُوية فقط 1443، لأن نتائج اختبار القياس من أهم الاختبارات التي يقوم بها الطلاب فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة والتي تمثل أهمية كبيرة فِيْ القبول فِيْ الجامعات المختلفة لطلبة الثانوية العامة كل عام بحثا عن آلاف الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات مركز التقييم الوطني قبل الانتقال إلى مرحَلْة الدراسة طلاب الكلية موقع ويب المركز الوطني للقياسمن خلال هذه السطور نستعرض نتائج الاستعلام عن المقياس برقم المعرف 1443.

الاستعلام عن نتائج القياس فقط برقم الهُوية 1443

يمكن لجميع الطلاب الاطلاع إلكترونيًا على نتائج القياس لجميع الطلاب إلكترونيًا عن طريق اختيار رقم التعريف الوطني من خلال موقع القياس الذي يحدد النتائج، ويتم ذلك بسهُولة إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية

فِيْ البداية، سوف تصل مباشرة موقع المركز الوطني للقياس

ثم يتم الاختيار لكتابة رقم الهُوية الوطنية فِيْ حقل السجل المدني.

تم إدخال كلمة مرور الحساب.

ثم انقر فوق الزر “لست برنامجًا جذريًا”.

بعد ذلك، انقر فوق رمز “تسجيل الدخول”.

يتم إدخال النتائج مباشرة.

ثم يتم اختيار الاختبار المراد الرجوع إلى نتيجته.

انقر فوق عرض لعرض نتيجة الاختبار.

فرص اختبار القياس للطلاب فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة 1443

يوجد خلل كبير فِيْ الفرص المتاحة لدخول اختبارات القدرة العامة حسب المواد. على سبيل المثال نجد أن اختبار القدرة العامة للغة العربية متاح للدخول خمس مرات فِيْ ثلاث سنوات وكذلك نجد أن خيار القدرة العامة باللغة الإنجليزية يمكن إدخاله أربع مرات ويمكن إزالته. الورق قبل 72 ساعة من مَوعِد الاختبار أما بالنسبة للاختبارات المحوسبة، فإن التعديل والحذف متاحين لمدة 48 ساعة قبل الاختبار، ويتم استيفاء هذه الضوابط المعلنة لإجراء الاختبار فِيْ ظل الشُروطْ المحددة.