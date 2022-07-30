هنـــــا… توقعات تنسيق الازهر 2022 بعد نتيجة الثانوية الأزهرية “التفاصيل كاملة”

جنبا إلى جنب مع الإعلان الرسمي فِيْ الأيام القليلة الماضية عن نتائج امتحانات الجولة الأولى لطلاب شهادة الثانوية الأزهرية فِيْ مصر فِيْ جميع محافظات مختلف الناس 2022، نجد أن الأبرز هُو أن عددًا كبيرًا من الطلاب وأولياء الأمور هم القلق فِيْ الوقت الحالي هُو التعرف على تنسيق الأزهر 2022 للوصول إلى المعدلات المتوقعة للجامعات فِيْ مختلف كليات البنات والبنين فِيْ مصر، وسنستعرض من خلال هذه السطور توقعات تنسيق الأزهر 2022 بعد النتيجة. البكالوريا.

توقعات تنسيقية الأزهر لعام 2022

ظهرت خلال الساعات القليلة الماضية بعض التوقعات لتنسيق الأزهر 2022 لكليات الشعبين العلمي والأدبي بنين وبنات، مع الإعلان عن نتيجة الصف الثالث ثانوي الأزهر الجولة الأولى من العام الدراسي 2022-2022، ونجد أنه يتم العمل على تنسيق شهادة ثانوية الأزهر لترشيح الطلاب لكليات الجامعة، عبر مجموعة مراحَلْ قد تستغرق وقتًا طويلاً، لأن النتائج تعلن فِيْ وقت واحد. قبل بداية العام الجامعي، لذلك نجد أن الطلاب يوفرون استخدام المؤشرات التنسيقية لتحديد الحدود الدنيا والنسب المتوقعة لكل جامعة، مثل المؤشرات التنسيقية للجامعات الخاصة بالأزهر الشريف تتنوع كل عام.

تنسيق جامعات الأزهر 2022

بناء على ما قيل رسمياً من قبل الأزهر المقدس نظرا لارتفاع نسبة النجاح والزيادة الملحوظة فِيْ عدد الطلاب، نجد أن جميع مؤشرات التوقعات المتعلقة بالجامعات هذا العام تميل إلى زيادة تنسيق الشعبة العلمية للبنين والبنات بنسبة 1٪ على الأقل، ما جاء على شكل يتبع.

كلية الطب بالقاهرة 97.5٪.

كلية طب دمياط 97٪.

كلية الطب بأسيوط 96.7٪.

كلية القاهرة لطب الأسنان 96.5٪.

كلية الصيدلة بالقاهرة 95.3٪.

كلية الهندسة بالقاهرة 93.3٪.

كلية هندسة قنا بنين فقط 92.3٪.

تنبؤات التنسيقية الأدبية الأزهرية لعام 2022

فِيْما يلي توقعات الجامعات لطلبة شعبة الأزهر الشريف الأدبية هذا العام بناءً على معدلات نجاح الطلاب.