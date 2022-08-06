علق الفنان المصري محمد هنيدي، منذ فترة، مساء اليوم السبت، على أزمة حارس المرمى محمد أبو جبل مع نادي النصر، والتي فاجأت جماهِيْر رياضة الشارع السعودي.

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وقع حارس المرمى محمد أبو جبل عقوده مع النصر منذ أسابيع، وتحديدا بعد تألقه اللافت مع المنتخب المصري فِيْ كأس الأمم الأفريقية، يناير 2022، عَنّْدما بلغ الفراعَنّْة النهائي قبل أن يخسر على يد السنغال.

هنيدي يعلق على أزمة أبو جبل مع النصر .. ويفاجئ الشارع السعودي

وأعلن الحارس المصري، محمد أبو جبل، عبر بيان رسمي، أنه تقدم بشكوى رسمية ضد النصر فِيْ الفِيْفا، طالب خلالها بالحصول على قيمة العقد الذي يستمر حتى صيف 2025.

وفِيْ هذا السياق، فاجأ الشارع الرياضي السعودي، بتعليق لا يبدو ساخرًا على الإطلاق، من الفنان المصري محمد هنيدي، الذي لا علاقة له بعالم كرة القدم.

وكتب محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “الناس هم الذين يذكرونني ويهِيْنونني لماذا لم أقابل أبو جبل قط”، ردًا على تغريدة للصحفِيْ أحمد العجلان.

أثار عدد من الإعلاميين المقربين من النصر الجدل الواسع فِيْ الشارع الرياضي السعودي بشأن أزمة حارس المرمى محمد أبو جبل. (أعرف التفاصيل هنا)