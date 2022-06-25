هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع epedu.gov.iq بوابة وزارة التربية والتعليم العراقية كل الاقسام

الاستفسار عن نتائج القبول الموازي هي إحدى نتائج الطلاب ، والتي تحظى باهتمام كثير من أولياء الأمور وأسرهم ، لمعرفة الكلية أو الجامعة المراد التسجيل فيها بناءً على تلك النتيجة ، مثل امتحانات القبول الموازية. تم تفعيلها في الفترة الماضية من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية كطريقة قبلها يتم من خلالها التحاق الطلاب بمختلف الجامعات العراقية بعد عدم التحاقهم بها من خلال التعليم المركزي النظامي حيث تحرص وزارة التربية والتعليم على تقديم كل ما يستفيد منه من أجل رفع مستواه التعليمي ، خاصة وأن النشء هم عماد كل بلد وعلى أساسه تتقدم الحضارات. سوف نستعرض بالتفصيل من خلال الفقرات التالية خطوات الاستفسار عن نتائج القبول الموازي في العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية فرصة أخرى لإمكانية الالتحاق بالكلية من قبل الطلاب العراقيين ، من أجل التقدم لها بعد ظهور نتائج قبول الطالب من خلال وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية ، حيث تعتبر هذه النتائج بمثابة تحديد للمستقبل. وجهة الشباب والشابات في العراق ، وبالحصول على تلك النتائج يتم تحديد تلك الوجهة ، ويمكن التعرف على النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة بعد أن تم رفعها رسمياً خلال الأيام الماضية ليتم الاستعلام عنها في خطوات محددة من قبل الطالب أو ولي الأمر باستخدام رقم الامتحان.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب بالقبول الموازي

للحصول على نتائج القبول الموازي في العراق. على الطالب أن يتخذ الخطوات التالية بشرط صحتها لاستخراج نتائجه وتحديد الكلية التي يرغب في الالتحاق بها وهي:

حول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية متصل. قم بتسجيل الدخول لعلامة تبويب نتائج الطلاب من الصفحة الرئيسية. تحديد نتائج القبول الموازي للعام الحالي. أدخل بيانات الطالب ورقم الامتحان النقر فوق استعلام ثم تحميل النتيجة.

بمجرد الانتهاء من الخطوات السابقة بشكل صحيح ، ستلاحظ وجود ملف PDF على الجهاز الذي استخدمته للاستعلام ، انقر فوقه لمعرفة نتيجة الطالب بالتفصيل.