هونداي توسان 2022 من الداخل، أعلنت شركات «جي بي غبور أوتو»، الوكيل الوحيد والحصري للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» في الوطن العربي ، عن أحدث تكاليف شراء سيارات هيونداي توسان موديل 2022 الفئة الأولى «Smart» بقيمة قد تبلغ حوالي 595 ألف جنيه، ام اسعار الفئة الثانية «Smart Plus» فقد تقدر ب625 ألفًا، والفئة الثالثة «Modern» بـ660 ألفًا.

هيونداي توسون 2022 من الداخل

Hyundai Tucson هي فئة سيارات رياضية ولها طرازها الخاص الذي يعمل على تهيئته لجعلها مناسبة لتكون سيارة رياضية. هنا سوف نصف هيونداي توكسون 2022 من الداخل

إنها مركبة ذات استخدامات عديدة مثل سيارات الدفع الرباعي.

السيارة مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات بسعة 1600 سي سي تيربو وينتج 180 حصان.

لها عزم دوران يصل إلى 265 نيوتن متر.

كما أن لديها ناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات.

كما يمكن للسيارة أن تتسارع من وضعية الوقوف وتصل إلى سرعة 100 كم في الساعة، وكل هذا في فترة لا تزيد عن 9 ثوانٍ.

مواصفات هيونداي توسان 2022

تم دعم Hyundai Tucson 2022 من الداخل كثيرًا، مما يجعلها أكثر أمانًا من غيرها. نجد أنه يحتوي على

6 وسائد هوائية.

كما أن لديها فرامل ABS.

تحتوي فرامل Hyundai Tucson 2022 أيضًا على توزيع إلكتروني EBD.

من داخل Hyundai Tucson 2022 نجد برنامج تثبيت إلكتروني ESP، ويحتوي أيضًا على برنامج توازن يساعدها على التوازن في تسلق التلال والمنحدرات HAC-HDC.

يحتوي أيضًا على فرامل انتظار كهربائية، ولديه أيضًا القدرة على الإمساك بفرامل الانتظار تلقائيًا.

أكسسوارات داخلية هيونداي توكسون 2022

كما تحتوي هيونداي توسان 2022 على مجموعة من المعدات والعديد من الكماليات منها

يحتوي على مثبت ومحدد سرعة، كما يحتوي على مستشعر إضاءة تلقائي.

نجد أيضًا أنه مزود بمفتاح ذكي، ويمكنك أيضًا تشغيل المحرك من بعيد.

أيضا، هيونداي توسون 2022 من الداخل بها مقاعد موجودة في الخلف يمكنك طيها.

من بين الكماليات التي تحتوي على مصابيح ضباب أمامية، هناك أيضًا مصابيح LED تعمل أثناء النهار وأضواء اتجاهية.

تحتوي السيارة أيضًا على جهاز تحذير للمسافة الخلفية.

تحتوي السيارة أيضًا على جناح خلفي مع مصابيح فرامل LED عالية.

كما يحتوي على رف سقف، ومرايا على الجوانب يمكن طيه بالكهرباء، كما أنه مدعوم بإشارات LED.

كما أن لها واجهة فضية شبكية.

كما أن لديها مسند ذراع أمامي وصندوق تخزين.

تحتوي على عجلة قيادة لديها القدرة على الإمالة ولديها أيضًا القدرة على التمدد.

كما أن لديها من بين محتوياتها جنوط رياضية 17 بوصة.

هيونداي توسون 2022 من الداخل

يحتوي على ما يلي

يحتوي على 6 مكبرات صوت، ويحتوي أيضًا على شاحن USB، ويحتوي أيضًا على مأخذ كهربائي بقوة 12 فولت.

كما أن سيارة Hyundai Tucson 2022 من الداخل بها زجاج خلفي داكن وشاشة مقاس 8 بوصات تدعم تشغيل أنظمة التطبيقات الذكية مثل Android و Auto و Apple War Play.

كما أن به نظام يجعله يتعرف على الصوت، ويحتوي على بلوتوث.

هيونداي توكسون 2022 داخلي درجة ثانية

كما أن هذه الفئة من Hyundai Tucson 2022 من الداخل تحتوي على كل ما سبق، لكن لها رفاهياتها الخاصة التي تميزها عن الفئة السابقة، وقد تحتوي على ما يلي

يحتوي على كاميرا تساعدك على رؤية المؤخرة.

لديها عجلة قيادة جلدية.

كما أن لديها لوحة عدادات مقاس 25 بوصة.

كما أن بها ناقل حركة إلكتروني ويمكنك التحكم بها من خلال عجلة القيادة.

يحتوي على شاحن للهوائي الخاص بهاتفك المحمول.

مكيف هواء أوتوماتيكي.

هيونداي توسان 2022 من الداخل فئة ثالثة

كما تحتوي على أكسسوارات الفئة الأولى والثانية من هيونداي توسان 2022 من الداخل لكنها مزودة بما يميزها عن ملحقاتها ومنها ما يلي

يحتوي على جهاز يحذرك من المسافات الأمامية.

يحتوي على جهاز يساعدك في مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

يوجد أيضًا مرآة ذاتية التعتيم في الداخل.

تحتوي على شبك أمامي رياضي مصنوع من الكروم الداكن.

يحتوي على حزام للأبواب الخارجية مصنوع من الكروم أيضًا.

لها عتبات داخلية من الكروم.

لديها جنوط رياضية 18 بوصة.

هيونداي توسان 2022 من الداخل الفئة الرابعة

لديها جنوط رياضية 19 بوصة.

كما أن لديها إضاءة داخلية محيطة.

جميع منافذ كهرباء تلك السيارة.

المقاعد الخلفية ويمكنك طيه من الحقيبة.

تم تعديل ترس السائق كهربائيًا.

نظام صوتي مكون من 7 مكبرات صوت وهذا النظام هو BOSE.

هيونداي توسان 2022 من الداخل فئة خامسة

به كاميرا بزاوية 360 درجة.

كما أن لديها القدرة على تحذيرك من الاصطدام الأمامي.

أيضًا، إذا خرجت عن المسار، فإنه يحذرك أيضًا.

يمكنك أيضًا رؤية النقطة العمياء من خلال الشاشة الأمامية.

يمكنك فتح الصندوق الخلفي كهربائياً.

كما أن لديها خاصية التبريد للمقاعد الأمامية.

لقد جهزت مجموعة السيارات هيونداي توسان موديل 2022 الفئة الأولى «Smart» بمجموعة كبيرة من التجهيزات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد 6 وسائد هوائية، والبريكات التي تمنع الانزلاق والانغلاق ABS، وتوزيع تقني تطويري للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الالكتروني ESP، وتطبيق التوازن عند الذهاب في طريق المرتفعات والمنحدرات .