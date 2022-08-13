هوية بشعارين لـ اليوم الوطني السعودي الـ92 فماذا تعني

أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي بن ​​عبدالمحسن آل الشيخ، اليوم، هوية اليوم الوطني السعودي الـ 92، الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام.

رؤية 2030

جاءت الهوية متماشية مع مشاريع رؤية المملكة 2030، والتي تكونت من شعارين مجتمعين، أحدهما لفظي والآخر فني، مستوحى من طموح وانتماء ووحدة شعب المملكة.

وتأخذ هوية اليوم الوطني شعارها اللفظي من عبارة “هو وطننا” لما لها من دلالات صادقة وعميقة تتعلق بهذه العبارة، وكذلك لمس ضمير السعوديين الذين وصفوا وطنهم بأنه وطنهم في كثير من الأغاني الشعبية. والقصائد التي تمثل جزءًا من تراثها وحاضرها.

غرس القيم الثقافية

الهوية وشعارها الفني مستوحاة من احتضان المملكة لكل فرد في أرضها وتسخير إمكانياتها من أجلهم، حيث صممت الشعار على خارطة الدولة وكتبت عبارة “إنه وطننا” في النص. العلم السعودي، ودعم التصميم بمجموعة من الألوان التي عكست جملة من المعاني المرتبطة بالمملكة، مثل النمو، والأمن، والطموح، والعزيمة، والحكمة، والولاء.

وتعكس الهوية دور اليوم الوطني في غرس القيم الحضارية السعودية في نفوس الأجيال والاحتفاء بمشاريع الرؤية الحكيمة، وكذلك الانتماء إلى كيان عظيم بشغفه وعزمه على جعل المستحيل ملموسًا. الواقع في أرض المملكة.

دعت الهيئة العامة للترفيه جميع الجهات الحكومية والخاصة إلى استخدام وتوحيد الهوية المعتمدة بحلول العيد الوطني 92، من خلال تطبيقات مختلفة من خلال تنزيلها على الرابط التالي هنا.