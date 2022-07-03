من هو باهر المحمدي لاعب الاسماعيلي السيرة الذاتية ،يعتبر من أبرز وأفضل نجوم الساحرة المستديرة وأميز العناصر الكروية في دولة مصر ،وذلك لما يمتلكه من سيرة ذاتية بارزة مليئة بالنجاحات والبطولات مع نادي الإسماعيلي والمنتخب الوطني كما شهد اللقاء الاخير بمواجهة نادي غزل المحلة في بطولة الدوري المصري تفاعل كبير من الجمهور أثر إصابته إصابة خطيرة وشقوطه بشكل مخيف ومقلق.

من هو باهر المحمدي ويكيبيديا

يعد النجم واللاعب المميز باهر المحمدي من أكثر النجوم المتألقين الذي قدمها الدوري المصري كما أنه من ناشئى نادي الإسماعيلي ،ويلعب في مركز المدافع الأيمن بالإضافة الى تألقه في الضربات الركنية والجانبية وضربات الرأس بشكل جيد كما يعتبر من العناصر الأساسية للفريق وتنقل الى كثير من الاندية المحلية وحصل على الكثير من العروض الكبرى من الدوري السعودي.

من هو باهر المحمدي لاعب الاسماعيلي السيرة الذاتية

الاسم :باهر المحمدي

الجنسية :يحمل الجنسية المصرية

تاريخ الميلاد :ال30 من شهر ديسمبر لعام 1996م

يبلغ من العمر حالياً 25 سنة

يلعب في مركز المدافع

يقيم في جمهورية مصر العربية

يعتنق الديانة الإسلامية

شارك على سبيل الإعارة مع نادي الزمالك المصري

لحظة سقوط باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي

كما ذكرنا سابقاً بخصوص تعرض اللاعب باهر المحمدي الى حالة سقوط بشكل مخيف ومقلق للجمهور المصري والعربي وذلك خلال لقاء فريقه مع نادي غزل المحلة ضمن منافسات الجولة ال23 من الدوري المصري ، وكانت بداية الإصابة خلال اصدادمه مع لاعب غزل المحلة مما قام الفريق الطبي بالدخول الى الملعب ونقله الى خارج أرض الملعب لتلقي العلاج ،ثم وسريعاً طلب اللاعب من الحكم النزول وفور نزوله سقط وتعرض للإغماء مباشرة وسريعاً ما تدخلت قوات الإسعاف.

من هو باهر المحمدي لاعب الاسماعيلي السيرة الذاتية كما وجه الكثير من جمهور الإسماعيلية التعليقات السلبية على الجهاز الطبي للفريق بسبب السماح للاعب النزول الى الملعب وعدم شفاءه من الإصابة ،وكذلك توجه لاعبي الفريق للاعب للإطمئنان عليه.