هيئة الإحصاء ارتفاع رسوم التعليم الثانوي بنسبة 13.8%

كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2022 ارتفع بنسبة 2.3٪ مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي 2022 م، وهو أعلى من الشهر السابق مايو 2022 م، مبينة أن هذه الزيادة ترجع إلى التغير في أسعار المواد الغذائية والصناعات الغذائية. المشروبات التي ارتفعت بنسبة 4.4٪، وأسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4.4٪، والنقل بنسبة 2.5٪.

أسعار اللحوم والمواد الغذائية

أشارت نتائج مؤشر أسعار المستهلك والجملة لشهر يونيو 2022، الصادر اليوم عن الهيئة، إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو الأكثر تأثيراً في زيادة التضخم لشهر يونيو 2022 م مقارنة بشهر يونيو 2022. وسجلت ألخمين داخبلاد وقسم الأغذية والمشروبات زيادة بنسبة 4.4٪. تأثرت بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.7٪، وأسعار اللحوم بنسبة 4.5٪، وسجلت وزارة النقل زيادة بنسبة 2.5٪ ؛ وتأثرت الزيادة في أسعار السيارات بنسبة 3.3٪، وسجل قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفاعا بنسبة 2.4٪، متأثرا بارتفاع أسعار إيجارات قاعات الأفراح بنسبة 18.5٪.

ارتفاع أسعار التعليم

وأظهرت النتائج أن دائرة التربية سجلت زيادة قدرها 6.2٪. تأثر قطاع المطاعم والفنادق بارتفاع معدلات التعليم الثانوي بنسبة 13.8٪، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 4.9٪ ؛ تأثرت بارتفاع أسعار خدمات المقاصف بنسبة 5.1٪، وسجل قسم الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفاعا بنسبة 1.0٪، متأثرا بارتفاع أسعار إيجارات المساكن بنسبة 1.1٪ مقارنة به. 2022 م، وهو أقل من الشهر السابق مايو 2022 م والذي أضاف 10.2٪، وتعزى الزيادة في المؤشر بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار السلع المنقولة الأخرى بنسبة 8.2٪.

أسعار الكيماويات الأساسية

وبحسب نتائج النشرة، سجل قسم البضائع المنقولة الأخرى ارتفاعا في أسعار الجملة بنسبة 8.2٪ نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات الكيماوية الأساسية بنسبة 40.2٪، وأسعار لب الورق بنسبة 12.8٪. وشهد قطاع المنتجات المعدنية والآلات والمعدات زيادة بنسبة 5.8٪ نتيجة ارتفاع أسعار المعادن الشائعة بنسبة 5.0٪، وأسعار ماكينات الاستخدام العام بنسبة 12.0٪، بينما باب المنتجات الغذائية المشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 9.2٪؛ تأثر ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة 22.9٪ ومنتجات الألبان بنسبة 14.0٪، كما سجل قسم المنتجات الزراعية والسمكية زيادة بنسبة 16.3٪ نتيجة الزيادة في وأسعار المنتجات الزراعية بنسبة 19.0٪ وأسعار الحيوانات الحية بنسبة 11.1٪ الخامات والمعادن بنسبة 7.9٪. نتيجة ارتفاع أسعار الأحجار والرمل بنسبة 7.9٪.

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