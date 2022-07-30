هيئة الاتصالات تطلق مسابقة بحثية عالمية حول الشبكات غير الأرضية

أعلنت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، عن مسابقة بحثية عالمية حول الشبكات غير الأرضية من خلال مبادرة شبكات المستقبل، بهدف دعم البحث والابتكار في مجال المستقبل. شبكات الاتصالات

استقبال الاوراق العلمية والبحثية.

وأوضحت الهيئة أنه حتى الأول من سبتمبر 2022، سيستمر تلقي الأوراق العلمية والبحثية من الباحثين والطلاب، طالما أنها تتضمن حلولاً مبتكرة تساهم في تمكين الشبكات غير الأرضية، والتي من المتوقع أن تكون نواة المجموعة السادسة. جيل الاتصالات. الشبكات في المستقبل.

أفضل عشرة أفكار

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم الحكم على الأعمال المقدمة، وستتم دعوة أبرز عشر أفكار لعرضها على منصة “المنتدى الدولي للشبكات الخارجية”، الذي سيعقد في الرياض في الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر، و في هذا الوقت، سيتم تقييم الأفكار المقبولة وسيتم منح الجوائز لأفضل ثلاثة أعمال.