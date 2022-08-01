هيئة المقاولين تعلن انطلاق النسخة الثانية من جوائز التميز

أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين النسخة الثانية من مبادرة جوائز التميز في قطاع المقاولات لعام 2022 م.

وتهدف المبادرة، التي فازت بـ 11 جائزة، إلى ازدهار قطاع المقاولات، وتطوير المهارات المحلية، وكذلك تحسين القدرة التنافسية في الإبداع والابتكار من خلال تكريم ودعم الشخصيات والمؤسسات المتميزة في مجال البناء والتشييد.

تشمل جوائز المبادرة في نسختها الثانية المسارات التالية (أفضل مقاول إنشاءات، أفضل مقاول خدمات تعدين، أفضل مقاول خدمات للمباني وتجميل الموقع، أفضل مقاول جمع ومعالجة والتخلص من النفايات، أفضل مشروع، أفضل استشاري، أفضل مصنع.، أفضل ابتكار، أفضل مؤسسة صغيرة ومتوسطة، أفضل قائد، أفضل قائد).

انطلاق الدورة الثانية لجوائز التميز

منحت الهيئة ثلاث جوائز منفصلة، منها (جائزة العقود النموذجية، وجائزة برامج الأكاديمية، وجائزة الخدمات الاستشارية). ولحث المقاولين على الاستفادة من خدمات الهيئة وتنظيم القطاع وتطوير العاملين لديهم أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا العبد القادر أن المبادرة كغيرها من مبادرات تؤكد الهيئة على أهمية الدور الحيوي والتنموي الذي يلعبه قطاع التوظيف باعتباره ثاني أكبر قطاع غير حكومي. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة السعودية للمقاولين تأسست بموجب قرار من مجلس الوزراء لتطوير قطاع الاستقدام، وتوفر خدمات إلكترونية متعددة من خلال منصة توظيف تساعد على تطوير القطاع والعاملين فيه، وقد عينت الهيئة الرابط التالي https //ce-awards.sa/ar لاستلام طلبات التسجيل من الراغبين بالمشاركة حتى 30 سبتمبر 2022 م، بينما يمكن الاطلاع على جميع الخدمات الإلكترونية للهيئة من خلال زيارة منصة “المقاول” من خلال رابط https//muqawil.org/ar.