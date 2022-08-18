هيئة الهلال الأحمر تنفذ أولى رحلاتها الدولية لإجلاء مواطنة 

وصلت أول رحلة إجلاء طبي نفذتها هيئة الهلال الأحمر السعودي، من ولاية جورجيا، بالتنسيق مع المركز المرجعي بوزارة الصحة، إلى المملكة، اليوم الأربعاء، 17 آب / أغسطس، لمواطن كان يعاني من مرض التصلب العصبي المتعدد. الحالة بعد تلقي الحالة الطارئة، قدم فريق الإخلاء الطبي المتخصص رعاية طبية من الدرجة الأولى أثناء رحلة العودة إلى الوطن. وتعد هذه الرحلة هي الأولى من نوعها دوليًا لإجلاء المرضى والجرحى من المواطنين وضمان وصولهم إلى المرافق الصحية وتقديم أفضل رعاية طبية لهم.

الإسعاف الجوي

تعد خدمة الإسعاف الجوي امتدادًا لرؤية المملكة 2030 وبرنامج تحويل القطاع الصحي من خلال تحسين جودة خدمات الإسعاف. ومن خلال خدمات الإسعاف الجوي، عالجت الهيئة ما يقرب من 200 مريض ونقلتهم إلى مرافق متخصصة في وقت استجابة أقصر تحت إشراف فريق إسعاف متخصص.

وتسعى هيئة الهلال الأحمر السعودي من خلال هذه الخدمة إلى تحسين جودة خدمات الإسعاف وتفعيل مبدأ “إنقاذ الأرواح” من خلال مبادراتها على المستويين الوطني والدولي لخدمة الإنسانية. منذ انطلاق خدمة الإسعاف الجوي مع انطلاق موسم الحج الأخير، سعت الهيئة لإحياء المزيد من الأرواح من خلال الاستجابة للتقارير على الطريق ونقل المرضى بين مختلف المرافق الصحية، بالتنسيق مع مركز المرجع الطبي بالوزارة. صحة. صحة.