هيدي كرم مع ابنها نديم في أحدث ظهور حبي الأول والأخير بالصور، شاركت هيدي كرم بعض الصور الخاصة بع ابنها عبر منصات التواصل الإجتماعي، حيث تفاعل الكثير مع هذه الصور، وأصبح اسمها ترند عبر السوشيال ميديا، بعد ردها على الكثير من ردود متابعيها، حيث بينت عبر حسابها بأن حبي الأول والأخير ابنها ووحيدها، كما زادت محركات البحث في التعرف على هيدي كرم مع ابنها نديم

من هي هيدي كرم ويكيبيديا

تعد هيدي كرم من الشخصيات البارزة والمعروفة في عالم الفن، مصرية الجنية من مواليد 1980، شارك في العديد من الأعمال في عالم التمثيل، كما أنها تلقت هيدي تعليمها بكلية التجارية، ومن ثم عملت كموديل لبعض الاعلانات ، كما شاركت في تقديم العديد من البرامج التلفزيونية الرائعة والتي كان لها نصيب كبير في نجاحها الفني، والجدير بالذكر هيدي كرم متزوجة ولكن زوجها غير معروف للإعلام، وأنجبت منه طفل واحد وهو نديم، و تعتنق الديانة الإسلامية.

هيدي كرم مع ابنها نديم في أحدث ظهور حبي الأول والأخير بالصور

عرضت الفنانة هيدي كرم بعض الصور الخاصة به مع ابنها نديم، وقد أعربت حبها الأول و الأخير لأبنها، عن طريق حسابها على الانستقرام، حيث كتبت عن أبنها:

الأول والوحيد.. حبي الأول والأخير، أكبر إنجازاتي، أعظم نعمة من الله.

انستقرام هيدي كرم

تمتلك الفنانة هيدي كرم العديد من الحسابات الرسمية عبر منصات التواصل الإجتماعي، ولديها الكثير من المتابعين من كافة الوطن العربي، ومن أبرز حسابتها الشخصية حسابها على الانستقرام، حيث يصل متابعيها حوالي 3.4 متابع من كافة أنحاء الوطن العربي، حيث تقوم الفنانة هيدي بنشر الكثير من صورها الشخصية وبعض اعملها، مما يتفاعل الكثير من المتابعين لها، وفي الفترة الاخيرة عرضت هيدي كرم مع ابنها نديم صور باحدث ظهور لها حيث أصبحت ترند عبر السوشيال ميديا، بعد ردها على ردود متابعيها ويمكن متابعة حساب انستقرام هيدي كرم من هنا.

تداول الكثيرلا من نشطاء السوشيال ميديا قبل ساعات صور هيدي كرم مع ابنها نديم بعد نشرها على حسابها على الانستقرامن حيث تفاعل الكثير من متابعينها مع صورها، وعتبرت أبنها نديم حبي الأول و الأخير.