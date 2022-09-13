هيلدر كريستوفاو مدرب الاسماعيلي الجديد، قام نادي الإسماعيلي المصري بإعلان عن تعيين مدربًا جديدًا، وهو المدرب البرتغالي هيلدر كريستوفوا، حيث تم تعيينه مديرا فنيا لنادي الإسماعيلي للفريق الاول في الدرجه الاولى، وذلك بعقد يمتد الى ثلاثة سنوات، واضافه لجهاز الفني التابع له وهو جهاز اجنبي، قام المدرب هيلدر كريستوفاو بحصد العديد من البطولات مع النوادي التي دربها، ويمتلك خبره كبيره في تدريب النوادي، هذا وقد تم تعيينه مدربا لنادي الإسماعيلي المصري يوم الاثنين في الثاني عشر من شهر سبتمبر لعام 2022.

مدرب الاسماعيلي الجديد 2022

نشرت الصحف الرياضية وتناقلت الاخبار حول انضمام المدرب البرتغالي هيلدر كريستوفاو الى صفوف نادي الاسماعيلي المصري، ونشرت صحيفة نادي الاسماعيلي المصري المعتمدة ان المدرب هيلدر كريستوفاو وقع هقده مع نادي الاسماعيلي في الثاني عشر من شهر سبتمبر لعام 2022 ، المدرب هيلدر كريستوفاو سيبدأ بتدريب الاسماعيلي المصري الذي يسمى بنادي الدراويش.

المسيرة الفنية هيلدر كريستوفاو

وعن المسيرة الفنية لمدرب نادي الاسماعيلي هيلدر كريستوفاو، فيبلغ من العمر 51 عاما، بدأ تدريبه في نوادي البرتغال ستوريول ، كان يقدم العديد من البطولات في نادي ستوريول البرتغالي ، وايضا انضم الى ثلاث نوادي سعوديه وهما نادي النصر ونادي الاتفاق ونادي الحزم، حيث انتهت مسيرته الفنية مع نادي الحزم في الموسم الماضي قبل ان ينتقل الى نادي الاسماعيلي في هذا العام، وتولى قياده نادي دونيستا كاستريدا السلوفاكي أيضا، وتولى قياده فريق الردف في بنفيكا البرتغالي، وقام المدرب هيلدر كريستوفاو بقياده نادي النصر الى البطولات العديدة.

حمدي النقاز يوقع مع الإسماعيلي

وتزامنا مع نقل المدرب هيلدر كريستوفوا الى صفوف نادي الاسماعيلي نادي الدرويش المصري، فقد قدم نادي الاسماعيلي عرضا للظهير الايمن التونسي حمدي النقاز وذلك لمده ثلاثه اعوام من صفقه انتقال حر الى النادي ، وراسل مجلس الاداره لنادي الدراويش الاسماعيلي بتدعيم صفوف النادي وتقويته للموسم الجديد.

اوضح نادي الإسماعيلي في بيان له عبر الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي ان اللاعب التونسي حمدي النقاز قد وقع ثلاث سنوات مع النادي حيث يعتبر نادي الدراويش من اكبر القلاع الرياضية في مصر وفي الوطن العربي.