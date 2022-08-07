هي عندما يتوافق فكرك وقولك وفعلك من 7 حروف ، لقد لوحظ خلال الفترات الاخيرة من إنتشار الألغاز بشكل متوسع وتعتبر الألغاز من الاشياء التي تساعد على تنشيط الذاكرة والعقل ، وكما انها تتيح للأشخاص الزيادة من المعرفة العلمية ، و هنالك ألغاز تتعلق بالمعلومات العلمية واستنباط المعلومات والدينية وغيرها ، سنتعرف على حل لغز عندما يتوافق فكرك وقولك وفعلك من 7 حروف ، تابعوا معنا في التالي .

إنه عندما تتطابق أفكارك وكلماتك وأفعالك

من ألغاز الكلمات المتقاطعة، وهي لعبة ذكاء، تحتوي على مراحل متفاوتة الصعوبة لألغاز مختلفة، والتي تجمع بين الألغاز الرياضية والفكاهية والثقافية والدينية أيضًا، وآلية اللعب هي طرح سؤال محدد، والإجابة في مربعات متناثرة من الحروف، وفي ذلك سنقوم بتضمين حل للغز عندما تتطابق فكرتك وقولك وأفعالك من 7 أحرف

ألغاز سهلة مع الحل

اللغز هو كل ما لا تعرف معرفته، وتتنوع الألغاز في درجة الصعوبة، وفيما يلي مجموعة من الألغاز السهلة مع حلها

ريدل ما هو الشيء الأكبر، هل استفدت منه أكثر الجواب الحفرة.

اللغز ما هو لك، لكن الآخرين يستخدمونه أكثر منك الجواب اسمك.

اللغز ليس لها أجنحة حقيقية لكنها تستطيع الطيران ولها ذيل فما هو الجواب طائرة ورقية.

ريدل ما هو اللون الأخضر في الأرض والأسود في السوق والأحمر في المنزل الجواب شاي.

ريدل شيء يسير في طريق طويل، لا بديل له في حياتنا، طعمه ولونه متماثلان، لكن شكله قابل للتبديل، فما هو الجواب الماء.

اللغز أنا صخرة أكبر من كوكب الزهرة، لكنها أصغر من أورانوس. من أنا الجواب كوكب الأرض.

ألغاز مختلفة مع الحل

إليك مجموعة من الألغاز المختلفة مع حلولها

لغز والد هاني له أربعة أبناء هم أحمد وخالد ونور. ما هو اسم الابن الرابع الجواب هاني.

ريدل ماذا تشتري لتأكل ولكن لا تأكل الجواب اللوحة.

اللغز أيهما أثقل طن من الطوب أم طن من الريش الجواب طن من الآجر يساوي طناً من الريش، فالطن هو نفسه في كلتا الحالتين.

ريدل غادرت حافلة في الساعة الثامنة صباحًا يوم السبت في لندن على متنها 10 أشخاص، وعندما وصلوا إلى المحطة الثانية، صعد 10 أشخاص آخرون ونزل 4، وفي المحطة الثالثة نزل 8 ركاب، و 6 آخرون صعدت، فكم أصبح عدد الركاب الجواب أربعة عشر شخصاً.

ريدل أرض عذراء ظهرت لها مرة واحدة فقط في الأبدية الجواب الأرض التي انفصل عنها البحر حين ضربه موسى عليه السلام بعصاه ومشى عليها وغرق فرعون فيها.

وفي الختام تعرفنا على حل لغز هي عندما يتوافق فكرك وقولك وفعلك من 7 حروف ، تعد الالغاز ألعاب حماسية تثبت روح المنافسة والنشاط بين الأفراد ، ومن بين هذه الألعاب لعبة الكلمات المتقاطعة التي تحتوي على عدة مراحل .