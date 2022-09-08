“هُـــــــنــا” نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2022 بالاسم عبر الموقع الرسمي للوزارة ،كما أعلنته وزارة التربية والتعليم في ليبيا خلال المؤتمر الصحفي عن إعلان النتائج الخاصة بالمرحلة الأخيرة لإكمال التعليم الأساسي وذلك في صباح يوم الخميس الموافق ال8 من سبتمبر لعام 2022م ،وأكد بعض المسؤولين في الوزارة عن نسب النجاح بلغت ما يقارب 64% ومناسبة مع السنوات السابقة.

نتيجة الشهادة الاعدادية لليبيا 2022

وهنأت وزارة التربية والتعليم جميع الطلاب بعد صدور نتائج الشهادة الإعدادية لليبيا 2022، وحيت الهِيْئة بكاملها وفق نظام التعليم وإدارة نظام الامتحانات لمرحَلْة التعليم الأساسي من معلمين وإداريين ومسؤولين من الوزارة. من التعليم. تعليم.

كَمْا قدم التعازي خلال المؤتمر لمنشآت مديرية التربية والتعليم الذي وافته المنية خلال العام الدراسي، وقدم التعازي لأسرته قبل التحدث بنتيجة الشهادة الإعدادية.

وأشار إلى أن الظروف خلال العام الدراسي وفِيْ السنوات الأخيرة انقلبت كثيرا على الطلاب، بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد وأزمة فِيْروس كورونا، موضحا أن هذا النجاح يمثل جهدا كبيرا من قبل الكادر التربوي. مضيفا أن الظروف التي مرت بها ليبيا أدت إلى هذا النجاح الكبير فِيْ تغطية عملية ة، حتى اليوم من اعتماد وإعلان النتيجة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية لليبيا 2022

عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية، صدرت نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2022 بالاسم، بعد المؤتمر الصحفِيْ صباح اليوم الذي أعلنت فِيْه الوزارة نتائج مرحَلْة التعليم الأساسي لمدرسة 2022-2022. عام. وتكريم المتميزين والمتميزين من المراكز الأولى بمقر مديرية مركز الأندلس الوطني للامتحانات ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال الوسائل التالية:

تسجيل الدخول إلى الموقع وزارة التربية الليبية.

الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسي 2022.

أدخل الرقم القومي للطالب أو رقم التسجيل فِيْ الامتحان.

انقر فوق الزر عرض النتيجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية لليبيا 2022

وفِيْ السياق ذاته، أكدت وزارة التربية والتعليم الليبية أن النتائج ستكون مرضية لجميع الطلاب، وأن معدلات ومعدلات النجاح ستكون أفضل من العام الماضي، ووعدت بأن يتم تصحيح الامتحانات بدقة شديدة حتى لا يسقط أي طالب. تحت اسم أي ظلم.

وأوضح مركز الامتحانات الوطني التابع لوزارة التربية والتعليم الليبية، فِيْ تصريحاته الأخيرة، مَوعِد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بليبيا، وذكر أحمد مسعود مدير المركز أن مَوعِد الإعلان. من المقرر أن تكون نتائج الشهادة الإعدادية فِيْ ليبيا 2022 يوم الخميس 8 سبتمبر 2022، وذلك فِيْ تمام الساعة العاشرة صباحًا، بعد الانتهاء من تصنيف وتصحيح الامتحانات لجميع الطلاب فِيْ ليبيا.

“هُـــــــنــا” نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2022 بالاسم عبر الموقع الرسمي للوزارة كما أوضحت الوزارة عن الجهود المبذولة في عملية التصحيح والتدقيق لدرجات الطلاب وفق المصداقية والشفافية بالإضافة الى ألية الحصول على النتيجة وإدخال البيانات الشخصية للطالب.