هُنا جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 متى تبدأ وتنتهي الاختبارات في ماراثون اختبارات الصف الثالث الثانوي هذا العام

بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية جدول امتحانات الثانوية العامة وبدء قلق وخوف شديدين لدى طلاب تلك المرحلة التعليمية الطويلة ، بعد 12 عامًا دراسيًا ، تقترب اللحظة الحاسمة بالنسبة لهم ، والتي تحدد مصيرهم في المستقبل من خلال نسبة كبيرة. إنها الطريق للوصول إلى حلمهم ، وبسبب البحث المتكرر عن جدول امتحانات الثانوية العامة من قبل الطلاب وعائلاتهم ، نضعه لك في مقالتنا اليوم. تابعنا.

موعد إمتحانات الثانوية العامة 2022

بدأ العام الدراسي الحالي بتوتر كبير بين الطلاب بسبب فيروس كورونا والخوف من حضور الدروس أو المدارس والتجمعات أثناء ذلك الوباء. ابتداءً من شهر تموز (يوليو) المقبل ، ولكن بشكل غير عادي ، يبدأ الطلاب في إجراء امتحانات للمواد التي لم يتم إضافتها إلى المجموع ، بدءًا بموضوعي التربية الوطنية والتعليم الديني ، ثم اليوم التالي ، أي غدًا ، لموضوعات الإحصاء والاقتصاد ، للبدء في الخامس والعشرين من حزيران المقبل ، أول امتحانات فعلية وهي اللغة العربية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

فيما يلي نضع جدول الاختبارات للطلاب الذين بدأوا اختباراتهم من اليوم 20 يونيو ، ويوضح الجدول مواعيد البدء والانتهاء لكل قسم من أقسام المدرسة الثانوية:

اجازة عيد الاضحى للمدرسة الثانوية 2022

وبما أن عيد الأضحى يتخلل أيام الامتحانات ، فقد تقرر تحديد موعد إجازة عيد الأضحى للطلاب خلال فترة الامتحان ، بحيث تبدأ الإجازة من التاسع من يونيو إلى الثاني عشر ، بحيث تعود الامتحانات. مرة أخرى في الرابع عشر من يوليو ، أي يوم الخميس ، على أن تنتهي الامتحانات حتى نهاية الامتحانات التي تكون في الحادي عشر. ويوم الحادي والعشرين من شهر تموز وهو نهاية كابوس المدرسة الثانوية ، المرحلة التي يخافها جميع الطلاب في جميع أقسام الثانوية العامة ، حيث تختلف تلك السنة الدراسية في أنها طويلة ومستمرة ، بلا راحة وامتحانات فقط. مرة واحدة في نهاية العام ، وبعد درجات تلك الاختبارات ، يتم تحديد كل طالب الجامعة التي يتفق معه.