“هُنا حالياً” .. Result.Esudan.Gov.sd رَابِطْ نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم برقم الجلوس 2022 .. عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

تاريخ ورَابِطْ نتيجة شهادة التأسيس ولاية الخرطومتوضح هذه الصفحة النتائج الرئيسية فِيْ السودان للعام 2022-2022 بالخرطوم وجميع الولايات السودانية، وستكون نتائج الصف الثامن هِيْ الخدمات التي يقدمها موقع نتائج السودان اليوم والعثور على رَابِطْ طلاب المستوى الأساسي وكذلك التنزيل رَابِطْ نتائج شهادة التأسيس 2022 الخرطوم الأساسي للخرطوم والولايات الأخرى.

تاريخ نتيجة شهادة التأسيس ولاية الخرطوم

وزارة التربية والتعليم تنشر تاريخ نتيجة شهادة التأسيس ولاية الخرطوم بالنسبة للدولة السودانية كل حالة على حدة بمواعيد انتهاء مختلفة، وتعتمد الوزارة فترة انتقالية جديدة فِيْ السودان، لذلك سيكون عام 2022 آخر سنة مرجعية فِيْ ظل النظام القديم اعتبارًا من العام المقبل، حيث أن الامتحان الأساسي هُو العام الأخير من الأساسي. إنهاء المستوى فِيْ الصف الثامن ثم من المستوى الأساسي إلى المستوى المتوسط ​​حيث يكون هذا الاختبار مفصلاً واستثنائيًا لأن الصف المدرسي سيكون ثلاث درجات أعلى السلم التعليمي (3.3.6) (ابتدائي، متوسط ​​، ثانوي).

نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم 2022

الخرطوم حاليا بصدد تعديل امتحان الشهادة الأساسية بشرط نشر النتائج بعد إتمام عملية ة والتدقيق. تم الانتهاء من الامتحان الرئيسي الشهر الماضي فِيْ 30 مايو 2022 وبدأ الاختبار فِيْ 22 مايو 2022، فِيْما تستعد إدارة التعليم بالخرطوم لإعلان نتائج امتحان الشهادة التأسيسية لعام 2022 هذا الشهر، وقد قامت الوزارة بذلك. أطلق موقعًا إلكترونيًا يستطيع الطلاب والطالبات من خلاله التحقق بسهُولة من نتائج امتحان الشهادة الأساسي مجانًا.

استخراج النتيجة الأساسية بالمقعد رقم 2022 ولاية الخرطوم

عندما يدخل المستفِيْد إلى الموقع، سيجد مربعًا حيث يمكنه عرض نتائج اختبارات الشهادة الرئيسية، إما عن طريق رقم الموقع أو رمز البلد. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس ة الأعلى سيجتمع فِيْ غضون أيام قليلة. للموافقة النتائج بعد تعديل النتائج وعرضها على والي الخرطوم المدير التحضيري لإدارة التربية والتعليم بالخرطوم ورئيس لجنة التفويض على نتائج اختبار شهادة المؤسس محمد البصير حمدنو فِيْ الاختبار الفارغ .

خطوات استخراج النتيجة الأساسية برقم المقعد

تسجيل الدخول إلى وزارة التربية والتعليم مركز المعلومات الوطني

أدخل رقم المقعد فِيْ الخانة المخصصة له.

اكتب الرمز من الصورة فِيْ المربع المخصص لها.

انقر فوق الزر إرسال.

مبروك على نتيجتك.

الامتحانات الأساسية بالخرطوم

وأكد البصير أن النتائج جاهزة وتنتظر موافقة والي الخرطوم وسيتم عرضها على المحافظ بعد اجتماع اللجنة المقرر يوم الأحد لتوضيح البرنامج والإشارة إلى أنه سيقرر من قبل وزير التربية والتعليم. . فِيْ جميع أنحاء الولاية.

مَوعِد الامتحانات الأساسية 2022.

وقال عنه زكريا محمود رئيس دائرة القياس والتقويم بالوزارة مَوعِد الامتحانات الأساسية 2022.وبدأت مرحَلْة التدقيق فِيْ الأسبوع الأخير من شهر يونيو من العام الماضي، ويتوقع أن تنتهِيْ فِيْ منتصف شهر يوليو، مضيفًا أنه بعد استكَمْال وة جميع مراحَلْ العمل المتعلقة بالنتائج، تجتمع الهِيْئة العليا ويوافق عليها المحافظ تمهِيْدًا لها. لإعلانك، وبما أن الامتحان الأساسي انتهى فِيْ 30 مايو 2022 وبدأ الاختبار فِيْ 22 مايو 2022، سيتمكن الطلاب الحاصلون على شهادة Cartom الأساسية من دخول المؤسسة للعام الميلادي 2022-2022 نحن فِيْ انتظارك للنتائج التي ستعلن.

عدد الطلاب للامتحانات الأساسية 2022 السودان

بلغ عدد الممتحنين (237) ألف ممتحن، موزعين على (1221) مركزاً بالخرطوم و (16) مركزاً خارج السودان، بينما الامتحان الأساسي هُو العام الأخير من المستوى الأساسي الذي ينتهِيْ بالصف الثامن ثم من العام المقبل. المستوى الأساسي إلى المستوى المتوسط ​​حيث يعتبر هذا الاختبار مفصلاً واستثنائيًا لأن درجة المدرسة ستكون 3 ترقية إلى السلم التعليمي (3.3.6) (ابتدائي، متوسط ​​، ثانوي)، واجتازت امتحانات الشهادة الرئيسية (240488) طالباً وطالبة، وشارك فِيْ إشرافهم (29465) معلماً، وشارك (3016) معلماً ومعلمة فِيْ عملية تعديل الامتحان (2744) مشاركاً أمنياً فِيْ الإجراءات الأمنية خلال فترة الامتحان.

وتجدر الإشارة إلى أنه فِيْ الفترات الأخيرة كانت هناك زيادة فِيْ عمليات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور حول كيفِيْة الحصول عليها نتائج شهادة التأسيس 2022 الخرطوموبهذا، أكدت بعض المصادر بالوزارة أنه سيتم الإعلان عن النتيجة فِيْ الساعات الأخيرة بعد الانتهاء من كافة التصحيحات وتتبع الملاحظات وتصنيف الأول من العام الجاري، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي للهِيْئة. وزارة التربية والتعليم فِيْ السودان بكل سهُولة دون الذهاب إلى مقر وزارة التربية والتعليم فِيْ السودان المدرسة أو الوكالة المسؤولة عن إعلان النتيجة.

اعلان نتائج شهادة التأسيس بولاية الخرطوم 2022 السودان

وقررت وزارة التربية والتعليم السودانية نشر نتائج قاعدة البيانات بولاية الخرطوم وبعض الولايات الأخرى غدًا الأحد الساعة 800 صباحًا فِيْ مؤتمر صحفِيْ، بعد أن وافق عليها مؤخرًا الوزير السوداني. التعليم، وسيكون بحضور سلسلة من القيادات الأكاديمية داخل مديرية التربية والتعليم، وفِيْ هذا سيتم الإعلان عن جميع أسماء أفضل الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية التي تمكنهم من دخول المرحَلْة الجامعية والانضمام لأفضل الكليات. يتم نشرها أيضًا.