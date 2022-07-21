هُنا .. رَابِطْ نتائج كلية التربية جامعة البعث 2022 … عبر الموقع الرسمي education.albaath-univ.edu.sy

نتائج جامعة البعث نشرت جامعة البعث فِيْ سوريا مؤخرًا على موقعها على شبكة الإنترنت نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2022 فِيْ جميع مناطق الجامعة المختلفة، وتطلب الجامعة من جميع الطلاب الراغبين برؤيتها. نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة البعث عام 2022 سجل واختر مجال تخصصك واعرض النتائج مباشرة، وأن جامعة البعث هِيْ جامعة فِيْ المنطقة الوسطى من سوريا، منتشرة على مدينتي حمص وحماة.

نتائج جامعة البعث

الجدير بالذكر أن الجامعة السورية هِيْ الجامعة الوحيدة فِيْ العالم التي تدرس اللغة العربية فِيْ جميع العلوم بجميع فروعها وقد تم اعتماد نتائج الامتحانات من قبل كلية التربية بجامعة البعث فِيْ الجمهُورية السورية. وقمنا بنشر رَابِطْ مباشر للنتائج حتى تتمكن من الاطلاع على النتائج حيث تقوم الجامعة بكتابة بيان على الصفحة الرئيسية لموقع الجامعة لنشر هذه الأخبار التي تهم طلابنا الأعزاء حيث يمكنكَمْ الاطلاع على الامتحان النتائج من قائمة النتائج على الموقع الإلكتروني لكلية التربية.

رَابِطْ لنتائج كلية التربية بجامعة البعث

انتقل إلى الموقع الرسمي لـ كلية التربية جامعة البعث

ستظهر نتائج الامتحان

ونصحت الجامعة الطلاب والطالبات باتباع الإجراءات الصحيحة التي أوصت بها الجامعة لتلافِيْ أخطاء إدخال البيانات.جامعة البعث هِيْ جامعة تقع فِيْ المنطقة الوسطى من سوريا وتقع بين مدينتي حمص وحماة حيث تأسست. . عام 1979، والمرتبة الرابعة بين الجامعات السورية فِيْ تاريخ إنشائها، حتى كانت الجامعة السورية هِيْ الجامعة الوحيدة فِيْ العالم التي تدرس جميع العلوم بجميع فروعها باللغة العربية، بينما يوجد 21 جامعة فِيْ مختلف الاتجاهات، يعمل بها 650 أساتذة جامعيون وأكثر من 4000 موظف عملوا فِيْ الجامعة، ومع اندلاع الحرب فِيْ سوريا، فقدت الجامعة العديد من موظفِيْها الذين اضطروا إلى مغادرة البلاد.

احصل على النتائج من جامعة البعث

أعلنت وزارة التعليم العالي السورية الأسبوع الماضي نتائج تبادل تعليمي مفتوح فِيْ جامعة دمشق. حاليا يستعد جميع الطلاب، ذكورا وإناثا، لإعلان نتائج تبادل تعليمي مفتوح فِيْ جامعة البعث، بسبب إعلان المفاضلة. فِيْ جميع برامج الجامعة.

قواعد القبول للتقدم لمقارنة التعليم المفتوح

قرر المجلس قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة السورية أو ما يعادلها وهِيْ كالتالي –

مرت سنتان على الأقل منذ حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة. حاصل على شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المهنية المطلوبة للالتحاق بالبرنامج. كَمْا نص القرار على وجوب استيفاء الطلاب معايير التقييم فِيْ بعض مواد شهادة الثانوية العامة، وفق الآتي

70٪ من مواد اللغة الإنجليزية لأولئك الذين يرغبون فِيْ التقدم بطلب للحصول على تمايز فِيْ برنامج الترجمة الإنجليزية الخاص بهم (إذا كان الاختلاف اللغوي يتوافق مع مجال تخصصهم)

70٪ عرب

65٪ دورات فِيْ اللغة الأجنبية “الإنجليزية أو الفرنسية” لمن يرغب فِيْ التقدم لبرنامج إعلامي.

رَابِطْ واجراءات التعرف على نتائج التعليم المفتوح جامعة البعث 2022

هناك بعض الخطوات المهمة التي يجب على الطلاب اتباعها للحصول على نتائج القيامة وهِيْ كالتالي

انتقل إلى الموقع الرسمي لـ جامعة البعث. اختر التعليم المفتوح. اكتب كل البيانات الدقيقة التي تحتاجها. انقر فوق مربع الطلب.

التعليم المفتوح فِيْ سوريا

يعد التعليم المفتوح أحد الحَلْول الإبداعية المقدمة للطلاب الذين يرغبون فِيْ إكَمْال تعليمهم الجامعي ولكن ليس لديهم وقت للذهاب إلى الحرم الجامعي، لذلك يتم التعلم عبر الإنترنت من المنزل ويحتاج الطلاب فقط إلى إجراء الاختبارات النهائية التي تحددها الجامعة فِيْ أمام كل الطلاب.

مقارنة التعليم المفتوح

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية أنه سيتم الإعلان عن نتائج المقارنة قريبًا، حيث يوجد الآلاف من الطلاب والطالبات من جميع أنحاء سوريا الذين تقدموا لإكَمْال شهادتهم التعليمية وهم مهتمون، وتم التعرف على العديد من الأشخاص. والتخصصات التي تتيح التعلم المفتوح دون الالتحاق بالجامعة، ولكن أبرزها

عدة ترجمات للإنجليزية والفرنسية.

السياحة التعليمية والمنهجية.

يدرس التجارة والتسويق وإدارة الأعمال.

تعلم التجارة الالكترونية.

تعرف على كيفِيْة بدء عمل تجاري صغير.

رؤية كلية التربية جامعة البعث



يتماشى عمل كلية التربية مع رؤية الجامعة والمتطلبات الاجتماعية واحتياجات الراغبين فِيْ المشاركة بأفضل طريقة ممكنة لتحقيق خطة تنمية شاملة، وبالتالي يتم تدريب العديد من المهنيين والفاعلين، مثل كدورة أولى من التعليم الأساسي ومعلمي ما قبل المدرسة والتعليم الأساسي المتخصص فِيْ الإرشاد النفسي وعلم النفس والمعلمين الحاصلين على مؤهلات تعليمية لتدريس المواد المتخصصة فِيْ الحَلْقة الثانية من المرحَلْة الثانوية، حيث تلتزم المدرسة بتطوير التعليم على جميع المستويات بالترتيب لتحقيق تعليم مستدام. التنمية البشرية فِيْ كل مكان، كَمْا تساهم كلية التربية فِيْ إيجاد الحَلْول المناسبة للمشاكل الاجتماعية من خلال البحث العلمي، وكلية التربية فِيْ مجال التعاون التربوي والنفسي مع الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية فِيْ الوطن العربي، وتلعب دور قيادي فِيْ التربية وعلم النفس.