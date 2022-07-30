هُنا .. رَابِطْ وطريقة التسجيل فِيْ نتائج قياس برقم الهُوية فقط 1444

نتائج القياس فقط برقم التعريفيحتاج الطلاب والطالبات إلى رَابِطْ للتحقق من نتائج القياس برقم معرف العام 1444-2022، وهؤلاء هم الطلاب الذين أجروا الاختبار فِيْ مركز القياس الوطني قبل الانتقال إلى المستوى الجامعي، وذلك باستخدام اختبار القياس فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة لتحديد قدرة الطالب على التسجيل فِيْ التخصص المطلوب نشر النتائج على موقع المركز الوطني للقياس.

ما هُو اختبار القياس

يستخدم هذا الاختبار لقياس قدرة الطلاب على التخرج من الثانوية العامة والالتحاق بالجامعة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وقد يكون هذا الاختبار مطلوبًا. هناك كليات يجب على الطلاب التأكد من ملاءمتها للقبول، وتعتبر اختبارات تقييم متعددة التخصصات، لذلك يتم إجراؤها فِيْ اللغة العربية والرياضيات والعلوم.

نتائج قياس الاستعلام فقط عن طريق رقم التعريف

يتم طلب نتائج القياسات من خلال الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس، والذي ينشر على موقعه الإلكتروني مواعيد نتائج اختبار القدرات العامة على الورق ويوزع النتائج برسالة نصية على المستخدمين من الطلاب والطالبات. سيتم طلب النتائج باستخدام أرقام التعريف الوطنية للطلاب والطالبات.

كيفِيْة الرجوع إلى نتائج القياس مع DNI 1444

بمجرد توفر النتائج، يمكنك طلب نتائج القياس باستخدام رقم التعريف الوطني على النحو التالي

زيارة الموقع المركز الوطني للقياس .

أدخل رقم الهُوية الوطنية فِيْ خانة تسجيل الطالب.

أدخل كلمة مرور الحساب.

انقر فوق “أنا لست مبرمج جذر”.

انقر فوق رمز “تسجيل الدخول”.

أدخل النتيجة.

حدد الاختبار الذي تريد النتائج له.

انقر فوق عرض لرؤية نتائج الاختبار.

كيفِيْة الاطلاع على نتائج القياس بالسجل المدني رقم 2022

باتباع الخطوات التالية، سيتم الرجوع إلى نتيجة القياس باستخدام رقم التسجيل المدني للطالب

زيارة الموقع المركز الوطني للقياس .

اكتب رقم السجل المدني الخاص بك.

أدخل كلمة مرور حسابك.

انقر فوق “أنا لست مبرمج جذر”.

انقر فوق تسجيل الدخول.

انتقل إلى “النتائج” ثم “الإنجازات” أو “المهارة”.

حدد الاختبار الذي يتطلب نتائج.

انقر فوق عرض لرؤية نتائج الاختبار.

طباعة نتائج القياس 2022

يمكن الحصول على نتائج القياس وطباعتها على النحو التالي

زيارة الموقع المركز الوطني للقياس .

اتبع تعليمات تسجيل الدخول.

أدخل النتائج وحدد الاختبار الذي تريد النتائج له.

انقر فوق عرض.

انقر لطباعة هذه النتيجة.

اتبع الإرشادات للطباعة على طابعة الكَمْبيوتر الخاص بك.

اختبار القياس

تختلف فرصك فِيْ اجتياز اختبار القدرات العام حسب الموضوع. على سبيل المثال، يمكن إدخال اختبار الكفاءة فِيْ اللغة العربية العام 5 مرات فِيْ 3 سنوات، واختبار الكفاءة فِيْ اللغة الإنجليزية العامة 4 مرات، ويمكن حذف الاختبار الورقي وتغييره وحوسبته حتى 72 ساعة قبل تاريخ الاختبار، ويمكنني القيام بذلك. يمكن تعديل التجارب وحذفها فِيْ غضون 48 ساعة قبل بدء التجربة.

صلاحية اختبارات القياس

تنص وكالة تقييم التعليم والتدريب فِيْ قسم الأسئلة المتداولة على موقعها الرسمي على الإنترنت على أن اختبار القدرات العامة صالح لمدة 5 سنوات.

رسوم اختبار القدرات العامة 1444

تختلف رسوم التسجيل فِيْ اختبار القدرات العامة 1444 للتسجيل المبكر والمتأخر، حيث يتم دفع الرسوم من خلال أجهزة الصراف الآلي أو خدمة سداد، ورسوم الاختبار المحوسب 150 ريال سعودي فِيْما يتعلق برسوم التسجيل لاختبار القدرات العامة هِيْ

رسوم التسجيل المسبق لامتحان القدرات العامة للاختبار الورقي 100 ريال سعودي.

رسوم التسجيل المتأخر لامتحان القدرات العامة 150 ريال.

اختبار القدرة المعرفِيْة 1444

تتوفر الاختبارات المعرفِيْة على موقع الويب الخاص بمكتب التعليم والتقييم التربوي، ويقيس هذا الاختبار العمليات والمهارات المعرفِيْة العامة. يساعد هذا فِيْ التنبؤ بمدى أداء الموظفِيْن فِيْ وَظْائِفْهم، بغض النظر عن نوع العمل الذي يقومون به، حيث يتم استخدام هذا الاختبار جنبًا إلى جنب مع المعايير الأخرى التي تعتمد عليها الخدمة المدنية، باستثناء العمل فِيْ مجالات الصحة والتعليم. الاختبار المعرفِيْ مخصص للباحثين عن عمل. للمديرين هذا الاختبار مطلوب من قبل بعض الوكالات مثل وزارة الموارد البشرية ووزارة العدل.

استفسارات حول نتائج اختبار القدرة المعرفِيْة 1444

يمكن الاطلاع على نتائج اختبار القدرة المعرفِيْة عن طريق الاتصال بلجنة تقييم التعليم والتدريب على الرقم 920033555، حيث يمكن أيضًا طلب النتائج من حساب مستخدم على موقع الهِيْئة باتباع الخطوات التالية –