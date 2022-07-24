“هُنا مباشر” .. رَابِطْ نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم برقم الجلوس 2022 .. عبر Result.Esudan.Gov.sd موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

رَابِطْ نتيجة شهادة التأسيس ولاية الخرطوم 2022تم فتح رَابِطْ وزارة التربية والتعليم السودانية لتلقي المعلومات الإلكترونية للطلاب بعد ساعات فقط من أن أصبح المزيد من العمليات من قبل الطلاب الذين اجتازوا دولة الامتحان الأساسيواستمر الاختبار من 22 إلى 30 مايو 2022، حيث تقدم للامتحان أكثر من 200 ألف طالب، ومن خلال موقع شهادة التأسيس، الذي تم تجديده من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سيكون متاحًا فور ظهُور النتائج. وسيتم الإعلان عن النتائج بالتأكيد بشكل تدريجي اعتبارًا من صباح الغد الأحد 24 يوليو 2022.

نتيجة شهادة التأسيس ولاية الخرطوم 2022

الشهادة الأساسية هِيْ شهادة مهمة ومفصلة فِيْ مرحَلْة التعلم، حيث إنها تجتاز مرحَلْة التعليم الأساسي للطالب بالمرحَلْة الثانوية، وأوافق على تحميلها، مشيرة إلى أن جميع أعمال التصحيح قد اكتملت، وتم تحويلها إلى الموقع الالكتروني للوزارة ولمدير القياس والتقويم بوزارة زكريا محمود وخلال ساعات قليلة القادمة قسم التربية والتعليم بالخرطوم وسيعقد مؤتمر صحفِيْ فِيْ قاعة الوزارة بالولاية، ويذاع المؤتمر حصريا على الهُواء مباشرة من قبل هِيْئة إذاعة الخرطوم، وبعد المؤتمر سيتم عرض النتائج على الفور من قبل الدكتور المقرّب من الله محمد أحمد.

استخراج النتيجة الأساسية بالجلسة رقم 2022

هناك بعض الخطوات المهمة التي يجب اتباعها للحصول على نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم 2022 بناءا على الاتى-

زيارة الموقع وزارة التربية والتعليم السودان بريد.

انقر على أيقونة النتائج فِيْ الصفحة الرئيسية.

تسجيل بيانات الطالب “الاسم، رقم المقعد”.

انقر فوق بحث للإعلان عن تفاصيل النتائج.

أخيرًا، يمكنك طباعة النتيجة وإرفاقها بالمستندات المؤهلة لطلب الجامعة.

نتيجة الشهادة الأساسية 2022

تعتبر الشهادة الأساسية من أهم الشهادات التي تحدد مصير الطالب، حيث إنها تحدد ما إذا كان الطالب سينتقل إلى مدرسة عامة يتم الإعلان عن نتائج إعلان الشهادة الأساسية من خلال اجتماع كبير لوزير التربية والتعليم، بدءًا من النسبة المئوية الإجمالية واسم النجاح وتفاصيل النتائج.

لحظة انعقاد المؤتمر الصحفِيْ لشهادة التأسيس ولاية الخرطوم 2022

أعلن وزارة التربية والتعليم السودان تسجيل 237 ألف طالب وطالبة فِيْ المرحَلْة الإعدادية موزعين على 1،221 غرفة اختبار ومعقمة ومجهزة تجهِيْزًا جيدًا فِيْ عاصمة الولاية الخرطوم، و 16 غرفة للأغراض الأمنية خارج السودان، وكذلك العمل على نشر كافة الاحتياطات التي تحافظ على الصحة والسلامة. من الطلاب وأعضاء هِيْئة التدريس المساعدين، سيتم عرض النتائج فِيْ مؤتمر صحفِيْ داخل الوزارة، والمدة ما يقرب من ساعة إلى 3 ساعات.

رَابِطْ نتيجة شهادة التأسيس ولاية الخرطوم 2022

مضغوط وزارة التربية والتعليم السودانية من الضروري أن لا يسمح المعلمون الذين يصححون الأوراق بحمل الهُواتف المحمولة فِيْ مركز التقييم.

من الضروري أن لا يسمح المعلمون الذين يصححون الأوراق بحمل الهُواتف المحمولة فِيْ مركز التقييم. وقال مدير العلاقات العامة لوسائل الإعلام التربوية إن المدرسين الذين يقومون بالتصحيحات سيحصلون على حوافز وجوائز.

وأوضحت الوزارة أنها تضمن بيئة مناسبة ومجهزة للقيام بجميع أعمال الإصلاح بشكل موضوعي وحيادي.

اعلان نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم 2022

تظهر بعض الأخبار غير الرسمية ذلك النتائج الأساسية للشهادة السبت المقبل 23 يوليو وأعلنت وزارة التربية والتعليم بالخرطوم أن النتائج جاهزة اليوم، وهناك بعض التسريبات، ويبقى فقط الموافقة عليها وتحميلها على الرَابِطْ الرسمي للوزارة، بالإضافة إلى حَقيْقَة أن كانت نسبة النجاح هذا العام أعلى من العام السابق، وفقًا لبعض المصادر المسؤولة داخل وزارة التربية والتعليم السودانية، مما يدل على بشرة جيدة لجميع الطلاب، من الذكور والإناث.

الملايين ينتظرون بفارغ الصبر نتائج ولاية الخرطوم للانتخابات التمهِيْدية، خاصة وأننا على بعد خطوات قليلة من إعلان النتيجة الأساسية لولاية الخرطوم، وذلك بحسب تصريحات وزارة التربية والتعليم السودانية. فِيْ نهاية المؤتمر الصحفِيْ، تهانينا مقدما لطلابنا الكرام.