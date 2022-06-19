“هُنا نتيجتك”.. رابط نتيجة الثانوية العامة قطر 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم edu.gov.qa 

ينتظر طلاب المرحلة الثانوية في دولة قطر ، خلال الساعات المقبلة ، إعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة قطر 2022 بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ومراقبة الدرجات في الضوابط ، بحسب تصريحات المسؤولين في الوزارة. من التعليم في قطر ، أنه سيتم إعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة قطر 2022 غدا الاثنين 20 يونيو الساعة الثانية عشرة ظهرا ، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم القطرية ، ليتمكن الطلاب من الاستفسار عن نتائج شهادة الثانوية العامة في قطر بكل سهولة ويسر عبر الموقع.

نتيجة الثانوية العامة قطر 2022

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم في دولة قطر ، إبراهيم بن صالح النعيمي ، عن إعلان نتائج الثانوية العامة قطر 2022 لطلبة الصف الثاني عشر ، غدا الاثنين ، وستكون النتيجة متاحة مباشرة. على الموقع حالما تتم الموافقة على استعلام الطلاب عن نتيجة الثانوية العامة قطر 2022 برقم المقعد. للطلاب في مرحلة اكمال الشهادة الثانوية بدخولهم بوابة الخدمات العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي والتي من خلالها سيتم اعلان نتائج امتحانات الشهادة الثانوية بالدورة الاولى مؤكدا ان نسبة النجاح هذا العام هي واعدة. في وقت مبكر من الاثنين 20 يونيو 2022.

رابط نتيجة الثانوية العامة قطر 2022

جدير بالذكر أن الطلاب والطالبات قد اجتازوا امتحانات شهادة الثانوية العامة القطرية 2022 للدور الأول ضمن امتحانات الصف الثاني عشر في المسارات الأربعة ، مسار الآداب والعلوم الإنسانية (نهاري وتعليم الكبار ، المسار العلمي ، المسار التكنولوجي. المسار ، المسار الموازي) وإليكم خطوات الاستعلام عن النتيجة الثانوية. الجمعية العمومية ، قطر ، الجولة الأولى 2022 ، باتباع الخطوات التالية:

أولاً: قم بتسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات العامة بوزارة التربية والتعليم العالي.

ثانيًا: ثم الضغط على أيقونة نتيجة الثانوية العامة.

ثالثاً: أدخل رقم مقعد الطالب في الصف الثاني عشر.

رابعًا: ثم اضغط على كلمة البحث لمشاهدة نتائج ثانوية قطر 2022.

اجتاز الطلاب امتحانات الشهادة الثانوية العامة بدولة قطر ، يوم الأحد الموافق 29 مايو ، في مادة الرياضيات العامة ، يوم الاثنين الموافق 30 مايو ، في التربية الإسلامية ، والجغرافيا ، يوم الأربعاء 1 يونيو ، وانتهت الامتحانات دون أي شكوى.