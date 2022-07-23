هُنا.. azhar.eg رَابِطْ نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 علمي وأدبي الدور الأول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

شهدت الساعات القليلة الماضية زيادة فِيْ عمليات البحث على أعلام جوجل لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الأزهر للأقسام العلمية والأدبية، فِيْ البحث عن رَابِطْ نتيجة الثانوية الأزهرية. 2022 الجولة الأولى بعد إعلان قطاع المعاهد الأزهرية عن مَوعِد الظهُور الرسمي للنتيجة عبر الموقع الرسمي لبوابة الأزهر، وخلال السطور التالية نستعرض معكَمْ تاريخ الإعلان من نتيجة الأزهر. – ثانوية الأزهر والرَابِطْ للحصول على نتيجة شهادة الثانوية العامة بالأزهر 2022 برقم المقعد من خلال بوابة الأزهر خلال الأسطر التالية بالتفصيل.

مَوعِد إعلان نتيجة ثانوية الأزهر 2022

أعلن شيخ الأزهر الشريف عن إعلان نتيجة ثانوية الأزهر 2022 الدور الأول عبر بوابة الأزهر فِيْ الأسبوع الأخير من الشهر الجاري فور انتهاء العمل. الانتهاء من التصحيح فِيْ ات وة إجابات الطلاب فِيْ مرحَلْة الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي والأدبي، تمهِيْداً لاعتماد النتيجة من وكيل الأزهر الشريف. شريف لإعلان أسماء أوائل الطلاب على مستوى الجمهُورية خلال العام الدراسي الحالي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة ثانوية الأزهر 2022 برقم المقعد

أعزائي المتابعين نقدم لكَمْ خطوات التحقق من نتيجة ثانوية الأزهر 2022 بالدخول إلى موقع بوابة الأزهر للاطلاع على النتيجة المقرر إعلانها قبل نهاية شهر يوليو الجاري، بحسب تصريحات. -مسؤولي أزهر، ويجب اتباع الخطوات التالية

أولاً تسجيل الدخول باستخدام بوابة الأزهر.

ثانيًا عليك الضغط على أيقونة نتيجة الثانوية الأزهرية برقم المقعد.

ثالثًا قم باختيار نتائج الاختبار.

رابعا أدخل رقم مقعد الطالب بالصف الثالث ثانوية الأزهر.

خامساً ثم عليك تحديد التقسيم (علمي أو أدبي).

سادساً ثم عليك الضغط على كلمة See result.

سابعا انتظر ثواني حتى تظهر النتيجة الإرشادية أمامك على الشاشة.

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد يوم السبت 24/09/2022 وينتهِيْ يوم الخميس / 6/8/2023 م ويستمر لمدة 35 أسبوعاً حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف. الجولة الأدبية الأولى عبر بوابة الأزهر الإلكترونية فِيْ الأيام المقبلة لحظة بلحظة عبر تقارير ومتابعات مستمرة.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 برقم المقعد

اجتاز نحو 139 ألف طالب وطالبة على مستوى المعاهد الأزهرية امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهُورية والتي انتهت فِيْ السابع من الشهر الجاري شعبة العلوم الإسلامية و 539 طالبا فِيْ معاهد البعثات الإسلامية التي أقيمت وسط إجراءات احترازية صارمة بالتزامن مع اندلاع موجة وباء فِيْروس كورونا المستجد.