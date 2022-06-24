هُنا BAC رابط نتائج البكالوريا تونس 2022 الدورة الرئيسية برقم التسجيل| ظهرت نتيجة باك تونس عبر موقع وزارة التربية education.gov.tn

تصدرت نسبة النجاح في البكالوريا تونس 2022 مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية بعد إعلان مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم التونسية عادل بن حميدة في تصريحات تلفزيونية ، أنه حقق نسب نجاح بشكل رئيسي. دورة البكالوريا في مختلف الأشخاص بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق في جميع الضوابط على مستوى الولايات التونسية والبدء في إرسال النتائج للطلاب من خلال خدمة الرسائل القصيرة للطلاب المشاركين في الخدمة التي أتاحتها الوزارة قبل بضعة أيام.

معدل النجاح في البكالوريا 2022 تونس

أعلن مدير الامتحانات بوزارة التربية والتعليم التونسية ، خلال تصريحاته التلفزيونية ، أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لهذا العام بلغت 37.97 في المائة ، مقابل تأجيل 30.32 في المائة لدورة الملاحظة و 30.71 في المائة للدورة المقبلة. العام مؤكدا انه تم تنفيذ اعمال المراجعة. بشفافية تامة ومراجعة جميع إجابات طلابنا في مرحلة البكالوريا الدورة الرئيسية.

توزيع نسب النجاح في البكالوريا 2022 تونس

وأوضح مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم ، أن نسب النجاح لجميع الناس في البكالوريا 2022 الدورة الرئيسية كانت على النحو التالي:

الآداب: 22.35 بالمائة.

الرياضيات: 66.58 بالمائة.

العلوم التجريبية: 41.75٪.

الاقتصاد والإدارة: 33.63 في المائة.

العلوم التقنية: 46.25٪.

وسائط النظام القديم: 33.51 بالمائة.

معلومات النظام الجديد: 49.87 بالمائة.

الرياضة 64.07٪

أفضل باكالوريا الدرجات 2022 دورة رئيسية

أعلن مدير الامتحانات بوزارة التربية والتعليم التونسية ، خلال تصريحاته ، أن أفضل المعدلات في شهادة البكالوريا تونس 2022 “الدورة الرئيسية” ، حيث الطالب محمد عزيز العيساوي ، الطالب من المعهد النموذجي لأريانة محمد. حصل عزيز العيساوي على أفضل معدل في الجمهورية بـ19.96 ، وإليكم أفضل المعدلات في البكالوريا تونس 2022 الدورة الرئيسية وهي كالتالي:

الرياضيات: محمد عزيز العيساوي 19.96 من معهد اريناز النموذجي

الفنون: وفاق بن حمودة 18،37 من معهد نهج الباشا.

العلوم التجريبية: فرح المثلوثي 19،39 من معهد بورقيبة النموذجي.

الاقتصاد والتسيير: أمير بن خضر 18،20 من معهد حي الأمل بقابس.

العلوم التقنية: ضياء الدين الشيخي 19.54 من المعهد النموذجي بتونس ورامي بوهاشم وكذلك 19.54 من المعهد النموذجي بأريانة.

علوم الإعلام: رانيا الربيعي ، معهد نهج العطارين ، أريانة 18،89.

الرياضة: ندى بيروتي 18.02 Lakhmi Institute Sfax.

رابط الاستفسار عن نتائج البكالوريا تونس 2022 الجلسة الرئيسية

نقدم لكم خطوات الاستفسار عن نتائج دورة البكالوريا التونسية الرئيسية 2022 ، بعد إعلان مدير الامتحانات عن نسب النجاح في دورة البكالوريا الرئيسية 2022 ونسب أفضل المعدلات لدى الناس ، وهي كالتالي:

أولاً: قم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم التونسية.

ثانيًا: الضغط على أيقونة نتائج الدورة الرئيسية “نتائج البكالوريا تونس 2022”.

ثالثا: ادخل رقم التسجيل.

رابعا: ثم تحديد القسمة.

خامساً: الضغط على كلمة View Result.

أعلن مدير الامتحانات بوزارة التربية والتعليم التونسية عن نسب النجاح في البكالوريا 2022 “نتائج البكالوريا للدورة الرئيسية 2022”. كما أعلن خلال تصريحات تلفزيونية للقنوات التونسية ، نتائج أفضل المعدلات للطلاب في شهادة البكالوريا ، الدورة الرئيسية ، والأولى على مستوى الشعب ، خلال العام الدراسي الحالي بعد الانتهاء من التدقيق والمراجعة. العمل في الضوابط.

بدأت وزارة التربية والتعليم التونسية الإعلان عن نتائج البكالوريا تونس 2022 الدورة الرئيسية ، بعد الإعلان عن نسبة النجاح في البكالوريا تونس وأيضًا أفضل المعدلات في شهادة البكالوريا تونس 2022 ، وبدأت وزارة التربية والتعليم في تونس بإرسال النتائج الرقمية لنتائج البكالوريا لهذا العام الدراسي عبر بعثات قصيرة غدا خلال الفترة الصباحية ، من خلال فتح الاشتراك في الخدمة خلال الأيام الماضية.