هُنا bac.onec.gov.dz رَابِطْ نتائج البكالوريا الجزائر 2022 برقم التسجيل عبر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

تعلن وزارة التربية الوطنية الجزائرية، اليوم السبت 16 جويلية 2022، فِيْ تمام الساعة الرابعة عصرا، نتائج امتحان الثانوية الجزائرية، دورة جوان. للطلاب والمترجمين المستقلين، بعد الانتهاء من أعمال التدقيق فِيْ جميع الولايات الجزائرية، بحسب بيان الوزارة، وإعداد التصريحات النهائية التي سيوافق عليها اليوم وزير التربية الوطنية والوطنية، وخلال هذا المقال نستعرض معكَمْ. خطوات استخراج النقاط من شهادة الثانوية الجزائرية دعوة يونيو 2022 برقم التسجيل.

موقع المكتب الوطني للامتحانات والاختصاصات bac.onec.gov.dz

أعلنت وزارة التربية الوطنية فِيْ بيان رسمي تحت عنوان “إعلان”، على صفحتها على تويتر، أنه سيتم الإعلان عن نتائج امتحان الثانوية العامة، المقرر لشهر يونيو 2022، عبر موقع المكتب الوطني للامتحانات والمسابقات. إرسال رسالة نصية إلى الرمز # 567 * للحصول على نتيجة الباقة بمجرد الموافقة عليها.

مَوعِد إعلان نتائج البكالوريا الجزائرية 2022

أكدت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أنه سيتم تفعيل رَابِطْ نتائج البكالوريا الجزائر 2022 للدورة الأولى لدورة جوان التي يتوقع الإعلان عنها رسميا من قبل نحو 700 ألف طالب ثانوي فِيْ كل الولايات الجزائرية. الذين تم فحصهم خلال الشهر الماضي فِيْ خضم التطبيق الكامل للإجراءات الإجراءات الاحترازية الصارمة التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة والداخلية.

رَابِطْ لنتائج الثانوية العامة لطلاب 2022

أشارت وزارة التربية الوطنية، فِيْ منشور، إلى أن نتائج البكالوريا الجزائرية ستصدر للمتعلمين، عبر موقع “الثروة”، فِيْما ستنشر نتائج شهادة البكالوريا للمرشحين مجانًا عبر موقع الويب الخاص بـ “الثروة”. المديرية الوطنية للامتحانات والمعارضات بوزارة التربية الوطنية.

نتائج الثانوية العامة الجزائر 2022

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تكليف وزارة الاتصالات الجزائرية بخدمة معرفة نتائج البكالوريا الجزائرية فِيْ مكالمة يونيو 2022 عبر الرسائل القصيرة عبر الرمز # 567 * عبر الشبكات الثلاث العاملة فِيْ الجزائر “Mobilis، Ooredoo. جيزي ضمن جهد الوزارة المستمر للطلاب للحصول على نتائج البكالوريا الجزائرية بكل سهُولة ويسر.

إشعار بإعلان نتائج امتحان الشهادة #المدرسة الثانوية يونيو 2022 يونيو pic.twitter.com/bE4VQBaJ0m – حد أدنى تعليم ZD | وزارة التربية والتعليم (EducAlgerie) 15 يوليو 2022

رَابِطْ لاستخراج نتائج البكالوريا الجزائر 2022

ونقدم لكَمْ خطوات الاطلاع على نتائج شهادة البكالوريا للطلاب الأحرار والمعلمين فِيْ الجزائر دورة جوان، باتباع الخطوات التالية ومعرفة النتائج وهِيْ كالتالي

أولاً الدخول إلى موقع المكتب الوطني للامتحانات والمسابقات onec.gov.dz ويمكنك أيضًا إدخال الرَابِطْ الخاص بنتيجة المال bac.onec.gov.dz.

ثانياً تحديد نتائج البكالوريا فِيْ دورة يونيو 2022.

ثالثاً عليك كتابة رقم التسجيل.

رابعًا يجب كتابة كلمة المرور.

خامساً ثم الضغط على كلمة search أو اعرض النتيجة.

رَابِطْ لنتائج البكالوريا الجزائرية 2022 لمرشحي المدارس

أولاً قم بتسجيل الدخول إلى موقع ويب مساحة الوالدين tharwa.education.gov.dz.

ثانيًا، تحتاج إلى النقر فوق تسجيل حساب.

ثالثًا اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.

رابعا ادخل جميع البيانات المطلوبة.

خامساً ثم الضغط على كلمة الاستعلام.