“هُنا NOW” .. رَابِطْ نتيجة شهادة الاساس ولاية النيل الابيض برقم الجلوس 2022 .. عبر Result.Esudan.Gov.sd موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

النتيجة الرئيسية لولاية النيل الأبيض.تستعد ولاية النيل الأبيض للإعلان رسمياً عن نتائج امتحانات الشهادة 2022-2022 لجميع الطلاب والطالبات خلال ساعات قليلة، ويأتي ذلك وسط ترقب من جميع الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتائجهم فِيْ القريب العاجل. وأكدت بعض المصادر داخل الدولة أن نسبة النجاح مرتفعة هذا العام مقارنة بالعام الماضي ولا توجد خروقات أمنية تعيق ذلك.

النتيجة الرئيسية لولاية النيل الأبيض.

وفِيْ حديث لوكالة السودان للأنباء (سونا)، أكَمْلت مديرة وزارة التربية والتعليم والتوعية بالنيل الأبيض وداد محمد الحسن الطاهر كافة الاستعدادات الإدارية والفنية للإعلان. نتائج مرحَلْة التأسيستماشيا مع الاستعدادات التربوية والأمنية التي فرضتها الدولة للحفاظ على سلامة العملية التعليمية، حدد الطاهر إعلان النتائج فِيْ صالة النيل بكوستي، بحضور والي النيل الأبيض إسماعيل فاتح. يحذر الرحمن الوراق، أعضاء فِيْ حكومته ومدير التعليم بالولاية، ووزارة التعليم السودانية الطلاب من فحص مدارسهم مع إدارات الدولة والتعليم حتى يتمكنوا من تحميل وتنزيل التطبيقات التي تعرض درجات امتحانات الصف الثامن.

المحصلة الرئيسية لولاية النيل الأبيض 2022

أعلن وزارة التربية والتعليم بالخرطوم الانتهاء من عملية التنسيق لامتحانات الشهادة الرئيسية، وأرسل مدير التعليم بالولاية السيد كريب الله محمد وأعلن النتيجة الثامنة بأسرع ما يمكن، حيث بلغ عدد المواد (237) ألف مادة موزعة على (1221) مركزاً فِيْ الخرطوم و (16) مركزا خارج السودان، بينما يعتبر الامتحان الأساسي قد انتقل من المرحَلْة الأساسية إلى المرحَلْة المتوسطة، لأن هذا الامتحان يعتبر تفصيليا واستثنائيا لأنه العام الأخير من المرحَلْة الرئيسية حيث ينتهِيْ الامتحان فِيْ الصف الثامن ثم تنتهِيْ المرحَلْة المدرسية حيث توجد ثلاث مراحَلْ (ابتدائي ومتوسط ​​وثانوي) حسب السلم التربوي.

الارتباط بنتيجة قاعدة ولاية النيل الأبيض

أطلقت الإدارة التربوية بولاية النيل الأبيض الرَابِطْ الرسمي ليتم إطلاعها على جميع نتائج الطلاب فور إعلانها والتي من المتوقع عرضها خلال الساعات القليلة القادمة فِيْ مؤتمر صحفِيْ مع وزارة التربية والتعليم. الاعلان عن اسماء الاول حيث يمكنك مشاهدة نتائج وزارة التربية والتعليم السودان.