“هُنا NOW” .. رَابِطْ نتيجة شهادة الاساس ولاية جنوب دارفور برقم الجلوس 2022 .. عبر Result.Esudan.Gov.sd موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

نتيجة الشهادة الأساسية بولاية جنوب دارفورنظرا لاهتمام كثير من الطلاب وأولياء الأمور بنتيجة الشهادة الأساسية بولاية دارفور التي توشك على الظهُور بعد الانتهاء من التصحيح ومتابعة الدرجات ولم يبق سوى الموافقة من قبل وزير التربية والتعليم السوداني فِيْ الساعات القليلة القادمة، وفِيْ الأسطر التالية نشرح كيفِيْة الحصول على النتيجة خطوة بخطوة.

الشهادة الأساسية بولاية جنوب دارفور

أكد الدكتور حامد البشير والي جنوب كردفان، أن التعليم من أهم ركائز السلم الاجتماعي، وأن الطلاب المحتفل بهم اليوم هم أمل الوطن ومستقبله وحياة الأبناء، مضيفا أن الاستثمار الحقيقي فِيْ التعليم هُو التعليم، وأكد أن التزام الحكومة بالعملية التعليمية من أهم أولوياته فِيْ المرحَلْة المقبلة، المدارس الحكومية والمدارس للجميع لإظهار التميز فِيْ هذا المجال، وأوضح أن هناك حاجة لإعداد إلى مستوى أعلى، للوصول إلى أعلى مستوى. نتائج شهادة التأسيس 2022. فِيْ السودان.

رَابِطْ نتيجة شهادة التأسيس بولاية جنوب دارفور 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية عن إمكانية تحقيق النتائج من خلال استكَمْال الخطوات العليا، وهذه الخطوات على النحو التالي

أولاً، ينتقل الطلاب مباشرةً إلى الصفحة وزارة التربية والتعليم السودان متصل.

ثم يكتب الطالب بياناته.

ثم أدخل الأرقام.

ثم اكتب رمز التحقق الظاهر على الصفحة.

وهذا هُو المكان الذي تأتي فِيْه النقرات على أيقونة البحث أولاً.

أخيرًا، يمكنك طباعة النتيجة وإرفاقها بمستندات الطالب حتى يمكن إرسالها إلى المرحَلْة التالية.

آخر تحديث لنتائج شهادة التأسيس بجنوب دارفور

أصدرت وزارة التربية والتعليم السودانية عدة أخبار عن الشهادة الأساسية، من أهمها