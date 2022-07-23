هُنا.. Result.Esudan.Gov.sd رَابِطْ نتيجة شهادة الأساس ولاية الشمالية برقم الجلوس 2022 .. عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

نتيجة قياس الولاية الشماليةأعلنت الولاية الشمالية فِيْ السودان، اليوم الاثنين، نتائج الشهادة الأساسية لعام 2022 فِيْ جمهُورية السودان result.esudan.gov.sdوالتي يمكن الحصول عليها باستخدام رقم الموقع ورمز التحقق من موقع وزارة التربية والتعليم، وهذا يتيح للطلاب معرفة درجاتهم الأساسية بعد إجراء التصحيحات وإدارة الدرجات فِيْ الأيام الأخيرة وفِيْ السطر التالي، نشرح كيفِيْة ذلك اتبع الرَابِطْ الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتائج الشهادة الأساسية لشمال السودان ومعرفة نتائج الشهادة الأساسية لولاية الشمال.

نتيجة قياس الولاية الشمالية

أعلنت وزارة التعليم والقيادة بالولاية الشمالية، اليوم، فِيْ بيان رسمي، إعلان نتائج شهادة التسجيل فِيْ تمام الساعة 800 من صباح يوم الاثنين 4 يوليو 2022، فِيْ قاعة الخليل فِيْ دنقول. وبلغ عدد الطلاب 17116 فِيْ 115 مركزًا مجتمعيًا.

ارتباط إلى نتيجة قاعدة الولاية الشمالية

تحقق من نتائج شهادة North State الأساسية لعام 2022 من خلال زيارة result.esudan.gov.sd للحصول على نتائج الشهادة الأساسية لولاية الشمال 2022 من موقع الويب، بما فِيْ ذلك رقم الموقع ورمز التحقق، يرجى اتباع الخطوات أدناه مع وزارة التعليم لة نتائج الشهادة الأساسية لولاية الشمال الصادرة يوم الاثنين على الموقع الرسمي القسم

أولا، قم بتسجيل الدخول إلى الموقع وزارة التربية والتعليم السودان.

ثانيًا ثم الضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الأساسية.

ثالثاً اختيار الولاية التي ينتمي إليها الطالب.

رابعًا أدخل رقم موقع الطالب بشكل صحيح.

خامساً أدخل رمز التحقق.

سادساً بعد ذلك اضغط على زر “تطبيق” للاطلاع على نتائج شهادة إنشاء الكيان القانوني بالولاية الشمالية.

استخراج نتيجة ولاية الشمال

شهدت محركات بحث جوجل بحث الطلاب عن نتائج شهادات التأسيس فِيْ جميع الولايات السودانية بعد اجتياز الاختبار فِيْ مايو، مع فرض احتياطات واسعة النطاق فِيْ جميع الأماكن، وتشير إلى أن الطلب يتزايد، حيث بدأت التعديلات الحكومية على مستوى الولاية، بعد إجراء التصحيح تظهر نتائج شهادة التسجيل فِيْ كل ولاية واستكَمْال موافقة المحافظ تمهِيْدًا لإعلان نتائج شهادة التسجيل فِيْ الولاية الأساسية.

يفشل الطلاب فِيْ ولاية الشمال

أكد سيف الدين محمد عوض مدير وزارة التعليم والإرشاد الشمالية أن النجاح والنتائج المرموقة التي حققتها ولايات الشمال بشهادة التأسيس لهذا العام هِيْ مزيج من مجمل الجهُود التي بذلتها الوزارة وكذلك الطلاب الذين لم يجتازوا الامتحان هذا العام، من خلال نظام الرسوم الإضافِيْة.