هُنا.. Result.Esudan.Gov.sd رَابِطْ نتيجة شهادة الأساس ولاية القضارف برقم الجلوس 2022 .. عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

النتيجة الرئيسية لولاية القضارفأعلنت حكومة ولاية القضارف اليوم نتائج امتحانات الشهادة الأساسية. وبلغت نسبة النجاح 58.5٪ بزيادة (1٪) عن العام الماضي، وعدد الطلاب والطالبات (47477) لامتحان الشهادة التعليمية بزيادة 52.6٪ عن العام الماضي والعام الماضي والمدينة من القضارف المرتبة الأولى فِيْ الأداء على المستوى المحَلْي للدولة، وبلغت نسبتها (59.2٪)، وحصلت الطالبة صبا عبد القادر إبراهِيْم الطيب على المركز الأول بإجمالي 279 نقطة للشرقية. مدرسة الفاو (أ) بنات.

النتيجة حالة القاعدة القضارف 2022-2022

يثني محجوب على جميع الأطراف التي ساهمت فِيْ نجاح عملية اختبار الدولة ويكشف عن خطة الدولة لتعيين الأطفال المحيطين كَمْعلمين فِيْ المنطقة لضمان استمرارية معلمي المنطقة. وأعلن عن فصول حَلْ مشاكل الطلاب والقبول بالثانوية، كَمْا أشاد بكل من ساهم فِيْ إنجاح الامتحان فِيْ الدولة، إضافة إلى الجهُود التي تبذلها الوزارة لرصد جميع المخالفات التي تحدث أثناء فترة الامتحان، وهِيْ من المقرر أن تظهر نتيجة الشهادة الأساسية بولاية الخرطوم صباح.

استخراج نتيجة الحالة الأساسية للقضارف

اجتاز الصف الثامن فِيْ السودان جميع امتحانات شهادة التعليم 2022 فِيْ مايو، وأعلنت نتائج الشهادة التعليمية من قبل وزارة التربية والتعليم السودانية ونشرت مركزيا فِيْ جميع ولايات السودان. تنتظر الخرطوم الإعلان الرسمي للنتائج النهائية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية.

كيفِيْة استخراج نتائج الشهادة الأساسية للسودان 2022

يمكن الحصول على نتائج شهادة التأسيس بحالة القضارف وفق بعض الخطوات التالية –