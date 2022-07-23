هُنا.. Result.Esudan.Gov.sd رَابِطْ نتيجة شهادة الأساس ولاية النيل الأزرق برقم الجلوس 2022 .. عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

النتيجة الرئيسية لولاية النيل الأزرقوافق اليوم المحافظ المكلف بولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة على نتائج شهادة إنشاء الدولة 2022-2022 تمهِيْدا للإعلان الرسمي فِيْ مؤتمر صحفِيْ يوم الأحد 24 يوليو 2022 الساعة 830 صباحا بغرفة العاصمة. وزارة التربية والتعليم فِيْ باري حيث امتدح وزير التربية والتعليم غريب محمد احمد والمعلم وأشاد زكريا محمد محمود مدير عام القياس والتقويم التربوي بجهُود المعلمين لإنجاح المسيرة المهنية رغم تحديات العملية التعليمية.

النتيجة الرئيسية لولاية النيل الأزرق

وتطرق السيد والي مدير الوزارة إلى المشكلات التي تواجه الوزارة وأهمها نقص المعلمين فِيْ المواد الأساسية وعدد إدارات الوزارة التي لديها خطط لتطوير العملية التعليمية بالولاية، مؤكدا أنه لا يزال مستمرا. التحضير لها، وكيفِيْة تقوية نقاط الضعف وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المعلمين. حتى تتمكن من التركيز على ممارسة الدورة للطلاب، ويعلن طلاب شهادة الخرطوم الأساسية عن نتائج المؤسسة للتقويم من 2022 إلى 2022، حيث ينتهِيْ الامتحان الأساسي فِيْ 30 مايو 2022 ويبدأ الاختبار فِيْ مايو 22 مايو 2022.

النتيجة الأساسية ولاية النيل الأزرق 2022

بلغ عدد الممتحنين (237) ألف ممتحن موزعين على (1221) مركزاً بالخرطوم و (16) مركزاً خارج السودان، حيث أن الامتحان الأساسي هُو العام الأخير من المستوى الأساسي الذي ينتهِيْ بالصف الثامن، وبعدها المدرسة. الخطوات هِيْ ثلاث درجات من السلم التعليمي (3.3.6) (ابتدائي، متوسط ​​، ثانوي)، بالإضافة إلى عمل ولاية النيل الأزرق على نشر كافة الاحتياطات التي تحافظ على الامتحانات و نتيجة شهادة التأسيس 2022 كَمْا رصد كل أنواع الغش والمخالفات التي لا تنطبق على الدولة، إضافة إلى أن إدارة التعليم تعمل جاهدة لتحسين النظام.

رَابِطْ النتيجة الأساسية ولاية النيل الأزرق

و (240488) طالب وطالبة اجتازوا امتحانات الشهادة الرئيسية وشاركوا فِيْ إشرافهم (29465) معلمًا، و (3016) معلمًا ومعلمة ذهبوا إلى عملية التصحيح فِيْ الامتحان، و (2744) جهة اعتبارية وجهات تنفِيْذية للقانون. شارك فِيْ الإجراءات الأمنية، والتي نتج عنها عدم وجود انتهاكات أمنية أو غيرها من الأمور التي تقلل من تركز الطلاب أثناء الامتحانات، وأعلنت إدارة التعليم بولاية النيل الأزرق جميع نتائج شهادة التأسيس أمس الجمعة، فِيْ مؤتمر صحفِيْ. ، ويمكنك أيضًا الحصول على النتيجة عن طريق الدخول إلى موقع الويب وزارة التربية والتعليم السودان .