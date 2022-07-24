هُنا.. result.esudan.gov.sd رَابِطْ نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم الصف الثامن 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

معاد تحميلها نتيجة الشهادة الأساسية 2022مؤشرات بحثية حول الموضوعات الأكثر بحثا عنها من قبل طلاب الصف الثامن فِيْ السودان خلال الساعات الماضية بالتزامن مع إعلان الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالخرطوم مَوعِدا. استخراج النتيجة الأساسية بالجلسة رقم 2022 بعد الانتهاء رسمياً من الاختبارات خلال الفترة من 22 إلى 30 مايو، فِيْ جميع المراكز التي تخصصها الوزارة للطلاب لإجراء الامتحانات على مستوى الدولة، وخلال السطور التالية نستعرض معكَمْ خطوات الاستشارة نتيجة الشهادة الأساسية ولاية الخرطوم بالتفصيل.

نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم 2022

ما يقرب من 237000 طالب وطالب فِيْ الصف الثامن بولاية الخرطومامتحانات الشهادة التأسيسية للعام الدراسي الحالي فِيْ مايو الماضي والتي أقيمت فِيْ أكثر من 3000 مركز مخصص لإجراء الامتحانات، والتي أجريت وسط إجراءات احترازية صارمة فِيْ جميع المراكز، والتي انتهت بعدم وجود شكاوى، وتم البدء فِيْ العمليات التصحيحية. فترة تزيد عن 45 يومًا لاستكَمْال أعمال التدقيق وة قيد الإعداد. نتيجة شهادة التأسيس ولاية الخرطوم 2022 برقم المقعد من خلال الويب برقم المقعد.

نتيجة الصف الثامن ولاية الخرطوم 2022

نشر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية بيانا عاجلا جاء فِيْه “أبناؤنا طلاب الصف الثامن ولاية الخرطوم 2022، أرجو أن تنتبهُوا لأي إعلان”. نتيجة الصف الثامن مباشرة بعد المؤتمر الصحفِيْ “. يشار إلى أن نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم 2022 ستعلن اليوم الأحد 24 يوليو فِيْ تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

رَابِطْ لاستخراج نتيجة الشهادة الأساسية للصف الثامن ولاية الخرطوم 2022

نقدم لك الخطوات التالية معرفة نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم بالدورة رقم 2022 الدخول على الرَابِطْ لاستخراج نتيجة شهادة أساسيات الصف الثامن، والتي سيتم تفعيلها بمجرد اعتماد النتيجة رسميًا فِيْ الساعات القليلة القادمة، وهِيْ كالتالي

أولا تسجيل الدخول موقع وزارة التربية والتعليم السودانية.

ثانيًا بالضغط على أيقونة النتائج الخاصة بالشهادة الأساسية بولاية الخرطوم.

ثالثا ادخل رقم المقعد.

رابعًا اكتب الاسم الكامل بإدخال رمز التحقق.

خامساً ثم الضغط على كلمة Submit.

سادساً ثم انتظر حتى تظهر على الشاشة علامات جميع المواد التي امتحن الطلاب فِيْها خلال شهر مايو.

موقع نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم

تستعد وزارة التربية والتعليم السودانية خلال الساعات القليلة القادمة لإعلان نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم عبر موقع الوزارة على الإنترنت، بعد الانتهاء رسمياً من أعمال التدقيق وة جميع الضوابط على مستوى الولاية، مباشرة بعد تتويج المؤتمر الصحفِيْ الذي سيعقد بعد ظهر يوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022 حيث ستتاح نتيجة الصف الثامن للطلاب برقم المقعد على صفحة موقع الوزارة.