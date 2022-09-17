هُورفات يوجه رسالة عاطفِيْة إلَّى نجوم النصر.. ويترقب كأس العالم

وجه المدرب الكرواتي للفريق الكروي الأول لنادي الباطن آلان هُورفات رسالة عاطفِيْة إلَّى نجوم النصر، فِيْ إطار مباراة الفريقين، الخميس الماضي، فِيْ اليوم الرابع من الدوري السعودي “. روشن “.

اقرأ فِيْ عربية الرياضة | الهلال أم النصر إقامة كأس السوبر السعودي الإيطالي عام 2023!

وتغلب النصر، بقيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، على الباطن، بأربعة أهداف نظيفة، فِيْ المباراة التي أقيمت بين الاثنين، فِيْ اليوم الرابع من الدوري السعودي لروشن.

هُورفات يوجه رسالة عاطفِيْة إلَّى نجوم النصر ويتطلع إلَّى المونديال

وكتب المدرب الكرواتي، آلان هُورفات، عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي إنستجرام، رسالة عاطفِيْة لنجوم الانتصار “أحيانًا نكون على طرفِيْ نقيض، لكن ذكرياتنا لا تتلاشى”.

وأضاف هُورفات، مرفقًا صورته مع النجم سلطان الغنام “شكرًا لكَمْ على دعمكَمْ … أتمنى لكَمْ الكثير من التوفِيْق مع النصر … كَمْا أتمنى تحقيق نتيجة رائعة فِيْ المونديال مع السعودية”. . ” الاختيار الوطني “.

آلان هُورفات، عمل سابقًا فِيْ النصر، فِيْ 3 وظائف مختلفة، من أغسطس 2022 إلَّى مارس 2022.

أشرف آلان هُورفات على تدريب الفريق الأول لكرة القدم فِيْ النصر فِيْ الفترة من 30 ديسمبر 2022 إلَّى 31 مارس 2022، لكنه فشل فِيْ ترك بصمة إيجابية فِيْ ملعب مرسول بارك.