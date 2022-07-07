هُولندا تطلب من ألمانيا استمرار تشغيل المحطات النووية لتخفِيْف أزمة الغاز

طلبت هُولندا من ألمانيا النظر فِيْ استمرار تشغيل محطات الطاقة النووية، لكنها أقرت بأن فرص حدوث ذلك كانت ضئيلة.

وبحسب وكالة أنباء “بلومبيرج”، فإن وزير المناخ وسياسة الطاقة الهُولندي روب جيتن قدم الطلب إلَّى وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، على خلفِيْة مواجهة أوروبا لأسوأ أزمة طاقة منذ عقود.

ارتفعت أسعار الكهرباء بعد أن خفضت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي لكثير من الدول استجابة للعقوبات التي فرضتها بعد غزوها لأوكرانيا.

وتسعى الدول الأوروبية للإسراع بخفض اعتمادها على الطاقة من موسكو، وتعتزم هُولندا وقف استيراد الغاز الروسي هذا العام.

وقال غيتين فِيْ مقابلة يوم الأربعاء فِيْ لاهاي “سألتهم فقط عما إذا كان من الممكن تقنيًا إبقاء محطات الطاقة النووية مفتوحة”، فِيْ إشارة إلَّى اجتماعه مع هابيك.

وقال أيضًا “لقد اتخذوا بالفعل الكثير من الإجراءات لإغلاقه وربما لا يوجد وقود كافٍ لإبقائه مفتوحًا لفترة أطول قليلاً”.

ألمانيا تستبعد تماما تمديد تشغيل محطاتها النووية الأخيرة، متذرعة بمخاطر تقنية.