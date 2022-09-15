“هِيْئة الاتصالات” السعودية تطلق مبادرة لإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية

أعلنت الهِيْئة السعودية لتقنية المعلومات وتقنية المعلومات، إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية “Turn Your Device”، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمركز الوطني لإدارة النفايات “Mwan” والقطاع الخاص. .

وأوضحت الهِيْئة أن المبادرة تهدف إلَّى تعزيز أهداف المملكة فِيْ تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن المبادرة تأتي فِيْ إطار مسؤولياتها المجتمعية لتوعية الأفراد والمؤسسات بدورهم تجاه إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية والاستدامة البيئية، كَمْا تتميز بتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتوفِيْر حركة وطنية تضمن تنفِيْذها. وفق إطارها الزمني حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وبينت أن المبادرة تعتمد على تنفِيْذها على مرحلتين تبدأ الأولى منهما بتلقي طلبات مشاركة من القطاع الخاص للتبرع بأجهزتها ابتداء من سبتمبر وحتى ديسمبر 2022، بينما تهدف فِيْ مرحلتها الثانية إلَّى استقبال الطلبات الفردية خلال الفترة من أكتوبر إلَّى ديسمبر 2022.

ولفتت الهِيْئة إلَّى أنها تهدف إلَّى إعادة تدوير خمسة أنواع من الأجهزة الإلكترونية، تشمل الهُواتف المحمولة والثابتة، بالإضافة إلَّى المودم والطابعات وأجهزة الكَمْبيوتر المحمولة وأجهزة الكَمْبيوتر المكتبية.

ولفتت إلَّى أن إعادة التدوير ستشمل مسارين لإصلاح الأجهزة ومن ثم التبرع بها للأسر المحتاجة أو إعادة تدويرها وإتلافها وفق طرق ووسائل متخصصة.

يشار إلَّى أن إطلاق الحملة يأتي استمرارًا لجهُود الهِيْئة فِيْ هذا المجال، عقب إطلاق التقرير الأول من نوعه حول الاستدامة فِيْ قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي يوضح توجهاتها الاستراتيجية لتمكين الاستدامة و اقتصاد دائري.